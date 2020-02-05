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48 минут назад
Собчак будет вести шоу на Первом канале
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Светская львица будет мелькать на экране по вечерам.
Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести шоу "Док-Ток" на Первом канале. Об этом в понедельник рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе канала. Премьера состоится 10 февраля. Шоу будет выходить с понедельника по четверг. Телеведущая отметила, что шоу «не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы». Работа над новым ток-шоу, по словам Собчак, была длительной: «Проект менялся, развивался, набиралась команда, снимались пилотные выпуски, мы их анализировали, дорабатывали, и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру».
- Первый канал представляет новый формат - ежедневное вечернее шоу "Док-Ток". В центре внимания истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушным - истории, достойные экранизации, - отметили в пресс-службе. - На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга. Каждый из них, обладая уникальной манерой ведения и собственной точкой зрения, привнесет в проект авторское видение. В «Док-Ток» громкие события не столько обсуждаются, сколько переживаются заново. Каждая тема раскрывается с разных сторон, ведь у героев своя правда.
Собчак с мая 2019 года является генеральным продюсером телеканала «Супер». В разные годы была ведущей реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ, «Блондинка в шоколаде» на «Муз-ТВ», вела ток-шоу «Госдеп с Ксенией Собчак», «Собчак живьем» на телеканале «Дождь» и другие. В 2018 году участвовала в президентских выборах, заняв четвертое место с результатом 1,68% голосов, напоминает РБК.
- Первый канал представляет новый формат - ежедневное вечернее шоу "Док-Ток". В центре внимания истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушным - истории, достойные экранизации, - отметили в пресс-службе. - На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга. Каждый из них, обладая уникальной манерой ведения и собственной точкой зрения, привнесет в проект авторское видение. В «Док-Ток» громкие события не столько обсуждаются, сколько переживаются заново. Каждая тема раскрывается с разных сторон, ведь у героев своя правда.
Собчак с мая 2019 года является генеральным продюсером телеканала «Супер». В разные годы была ведущей реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ, «Блондинка в шоколаде» на «Муз-ТВ», вела ток-шоу «Госдеп с Ксенией Собчак», «Собчак живьем» на телеканале «Дождь» и другие. В 2018 году участвовала в президентских выборах, заняв четвертое место с результатом 1,68% голосов, напоминает РБК.
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