Общество

23 минуты назад

Бассейн у «Звездного» откачали

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#ливневая канализация
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Бассейн у «Звездного» откачали
Бассейн, который возник на дороге дублере улицы Космонавтов у остановки «Дворец спорта «Звездный» откачали.

Напомним, что вчера на дороге возник бассейн полный талых вод площадью около 50 квадратных метров. Машинам приходилось преодолевать огромную лужу вброд, а пешеходам делать крюк для перехода дороги. 

Между тем, этот участок улицы Космонавтов капитально отремонтировали только в прошлом году. 

- На этом отрезке был ликвидирован выезд с дублера на основную проезжую часть. Подрядчик, выполнявший ремонт улицы Космонавтов, знал о проблеме. Мы ставили его в известность о том, что эта часть дороги часто страдает от подтопления. Так что они должны были предполагать, что проблема возникнет и на дороге-дублере. Видимо, подрядчик неправильно произвел расчеты, что и привело к сегодняшней ситуации, - рассказали GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка. 

В управлении главного смотрителя добавили, что все свои просчеты подрядчик в рамках гарантийных обязательств исправит этой весной. Будет сделан приемный колодец, с помощью «прокола» его соединят с ливневой системой улицы Космонавтов. Воду из бассейна в управлении обещали откачать.  
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#ливневая канализация
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Комментарии (2)

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Князь

16 секунд назад
Зачем? Через неделю мороз,будет каток.
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ДА

3 минуты назад
ПОХ!!!
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