1 февраля. Классная работа. Тема урока: встреча выпускников

Вечеринка Ретро FM - идеальное место для теплой встречи одноклассников и школьных друзей!

Есть один вечер в году, когда можно забыть о проблемах и погрузиться в атмосферу беззаботных школьных лет. Вспомнить, как сбегали с уроков, как готовились к экзаменам, как впервые влюблялись и как зажигали на весёлых школьных дискотеках!



1 февраля, в 21:00, КРК Мегаполис! Собираемся и общаемся, танцуем и угощаемся, весело и тепло вспоминаем свои школьные годы! Вас ждут любимые ведущие и забавные конкурсы, приятные сюрпризы и жаркие танцы под золотые хиты 70-х, 80-х и 90-х!



Встреча выпускников на вечеринке Ретро FM в КРК Мегаполис!



Для лиц старше 16 лет (16+)



