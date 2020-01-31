Бизнес

21 минуту назад

1 февраля. Классная работа. Тема урока: встреча выпускников

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#Ретро FM
1 февраля. Классная работа. Тема урока: встреча выпускников

Вечеринка Ретро FM  - идеальное место для теплой встречи одноклассников и школьных друзей!

Есть один вечер в году, когда можно забыть о проблемах и погрузиться в атмосферу  беззаботных школьных  лет. Вспомнить, как сбегали с уроков, как готовились к экзаменам, как впервые влюблялись  и как зажигали на весёлых школьных дискотеках!

1 февраля, в 21:00, КРК Мегаполис! Собираемся и общаемся, танцуем и угощаемся, весело и тепло вспоминаем свои  школьные годы! Вас ждут любимые ведущие и забавные конкурсы, приятные сюрпризы и жаркие танцы под золотые хиты 70-х, 80-х и 90-х!

Встреча выпускников на вечеринке Ретро FM в КРК Мегаполис!  

 Для лиц старше 16 лет (16+) 

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#Ретро FM

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