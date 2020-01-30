46 минут назад
Ученым удалось сделать снимки Солнца
Впервые получены детальные изображения.
See the Sun like never before! @NSF’s Inouye Solar Telescope produces first detailed images of the sun’s surface. https://t.co/c3SPB6gg8w #SolarVision2020— National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020
?: @NatSolarObs/ @AURADC/ NSF pic.twitter.com/1GP2rwkVG0
Cнимки и видео с солнечного телескопа показывают горячую плазму, которая покрывает все Солнце. Она поднимается из недр звезды к поверхности, остывает и снова уходит вниз, уточняет РБК.
- Магнитное поле светила пока остается главным камнем преткновения для нас. Для раскрытия всех важнейших тайн Солнца мы должны не только рассмотреть его мельчайшие детали с расстояния в 150 млн км, но и очень точно измерить силу и направленность магнитного поля как у поверхности, так и в окрестностях раскаленной атмосферы светила", - отметил руководитель проекта DKIST Томасс Риммеле, чьи слова приводит пресс-служба Национального научного фонда США (NSF).
С помощью новых данных, говорится в отчете, ученые смогут подробно изучить строение Солнца и его активность, которая может оказывать влияние на спутниковую связь, GPS и вызывать отключение электроэнергии на Земле. Также при помощи телескопа ученые намерены создать подробный снимок короны Солнца.