В мире

46 минут назад

Ученым удалось сделать снимки Солнца

213
#астрономия

Впервые получены детальные изображения.

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений. Фотография звезды доступна на сайте фонда, пишет «Лента». Самые детальные снимки в истории были сделаны наземным телескопом Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), установленным на Гавайях. На них можно увидеть объекты размером до 30 км.



Cнимки и видео с солнечного телескопа показывают горячую плазму, которая покрывает все Солнце. Она поднимается из недр звезды к поверхности, остывает и снова уходит вниз, уточняет РБК.

- Магнитное поле светила пока остается главным камнем преткновения для нас. Для раскрытия всех важнейших тайн Солнца мы должны не только рассмотреть его мельчайшие детали с расстояния в 150 млн км, но и очень точно измерить силу и направленность магнитного поля как у поверхности, так и в окрестностях раскаленной атмосферы светила", - отметил руководитель проекта DKIST Томасс Риммеле, чьи слова приводит пресс-служба Национального научного фонда США (NSF).

С помощью новых данных, говорится в отчете, ученые смогут подробно изучить строение Солнца и его активность, которая может оказывать влияние на спутниковую связь, GPS и вызывать отключение электроэнергии на Земле. Также при помощи телескопа ученые намерены создать подробный снимок короны Солнца.
213
#астрономия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Бермудском треугольнике найден пропавший 95 лет назад корабль
#корабль
В Бермудском треугольнике найден пропавший 95 лет назад корабль

сегодня, 15:35

В мире
Эрдоган обвинил Кремль в нарушении уговора
#Сирия #Турция #Эрдоган
Эрдоган обвинил Кремль в нарушении уговора

вчера, 15:13

В мире
США приписали себе освобождение Освенцима
#Освецим #ошибка #Великая Отечественная война
США приписали себе освобождение Освенцима

вчера, 14:55

В мире
В Афганистане разбился пассажирский самолет
В Афганистане разбился пассажирский самолет

27.01.2020 13:59

В мире
Россиянка Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании
1
Россиянка Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании

26.01.2020 10:07

В мире
Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд
Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд

26.01.2020 10:03

В мире