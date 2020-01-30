Общество

50 минут назад

В Липецке скончалась актриса из комедии про Шурика

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#актриса #театр #Гайдай
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В Липецке скончалась актриса из комедии про Шурика

Светлана Агеева до последних дней активно играла в театре.

Актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева скончалась на 79-ом году жизни, сообщили GOROD48 в пресс-службе театра. Прощание к актрисой уже состоялось. Светлана Агеева активно работала в театре до своих последних дней.

- Светлана Алексеева была задействована в таких известных постановках как «Ханума» и «Бабий бунт», играла в «Неугомонном духе», пьесах «Лес» и «Дом, где все кувырком». Благодаря своего многогранному таланту актрисе прекрасно удавались разнохарактерные роли в детских спектаклях - «Мешок желаний» и «Корабль счастья», - рассказали в Липецком драматическом театре.

Светлана Алексеевна Агеева родилась в 1941 году в Куйбышевской области. Во время войны семья жила в эвакуации в Иркутске. Отец Светланы погиб в 1945 году. В 1964 году Светлана Агеева окончила ГИТИС (педагог - И. М. Туманов) и поступила на работу в Свердловский театр музыкальной комедии. С 1966 по 1969 год Агеева работала в Ростовском театре юного зрителя, а потом почти три десятилетия (1970-1999) служила в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого. В 2001 году поступила в труппу Липецкого муниципального театра.

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Сниматься в кино в эпизодических ролях Светлана Агеева начала еще в студенческие годы. В 1965 году играла в эпизоде в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая. Светлана Агеева исполнила роль беременной пассажирки в новелле «Напарник».



Также в 1965 году сыграла в картине Вениамина Дормана «Приезжайте на Байкал». В 2003 году актриса сыграла главную роль в социальной драме «Русские бабы», а в 2006 году снялась в фильме «Парижане» с Пьером Ришаром.
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#актриса #театр #Гайдай
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