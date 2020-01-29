За год на дорогах области погибли 175 человек

УМВД РФ по Липецкой области обнародовало статистику дорожных аварий за 2019 год. По данным ведомства, в прошлом году на территории региона в авариях погибли 175 человек (в 2018-м году - 206). При этом с 1559 до 1621 возросло количество зарегистрированных автоаварий, в которых получили травмы 2044 человека.

По сравнению с 2018-м годом с 249 до 212 уменьшилось число ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей. В них 40 человек погибли и 293 – получили различные травмы.



Увеличилось число аварий с участием пешеходов, в том числе и по их вине. В прошедшем году было зарегистрировано 456 таких ДТП.



В 2019 году на шестнадцать процентов сократилось количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях детей до 16 лет. Всего зарегистрировано 224 аварии с участием несовершеннолетних, в которых пять человек погибли и 243 – получили травмы. Больше половины детей и подростков находились в качестве пассажиров автотранспорта.



С начала прошлого года сотрудники ГИБДД выявили 428 205 правонарушений в области дорожного движения, в том числе 2432 случая управления транспортом пьяными или отказавшимися от медицинского освидетельствования водителями.



Кроме того, выявлено 2713 случаев выезда на полосу встречного движения в случаях, запрещенных ПДД, 1440 – нарушений требований сигнала светофора, 8027 – непредоставления преимущества в движении пешеходам, 6024 – нарушения ПДД пешими участниками движения.



В автоматическом режиме выявлено более 260 тысяч нарушений правил дорожного движения. Оштрафованы 411 256 правонарушителей.



