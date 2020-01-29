«Фантазеры» требуют у администрации области деньги

Руководство частного детского сада просит суд обязать управление образования и науки Липецкой области перечислить в их пользу 2,5 миллиона рублей субсидии.

В Липецком арбитражном суде 18 февраля состоится первое заседание по иску частного образовательного учреждения дошкольного образования «Фантазеры» к управлению образования и науки Липецкой области. У истца - несколько разных требований, которые мешали Арбитражному суду ранее начать процесс (одно из них - об обязании ответчика перечислить в пользу «Фантазеров» субсидии в размере 2 509 913 рублей за 2016-2019 годы).- В регионе - семь частных садов, которые в 2019 году получили из регионального бюджета, согласно областному закону «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций», 29,5 миллиона рублей на финансирование образовательного процесса, - сообщила GOROD48 Елена Караваева, начальник отдела контрольно-ревизионной работы управления образования и науки Липецкой области.Очевидно, «Фантазеры» пошли в суд по стопам другого частного детского сада, «Счастливые дети», администрация которого 27 января выиграла аналогичный процесс у областного управления образования и науки. Арбитражный суд решил, что областные чиновники неправомерно попытались взыскать со «Счастливых детей» 2,6 млн рублей ранее полученной детским садом субсидии.- Дело в том, что нашей проверкой было выявлено, что администрация «Счастливых детей» подавала нам недостоверную информацию о детях в возрасте до трех лет и о детях в возрасте от трех лет и старше, находящихся на обучении в этом частном детском саду. Так как размер подушевой субсидии на детей разных возрастных групп разный, руководство дошкольного образовательного учреждения предоставляло нам недостоверные сведения, из-за чего мы переплатили им 104 тысячи рублей. А региональное бюджетное законодательство таково, что в случае предоставления недостоверной информации мы были обязаны возместить в бюджет не сумму переплаты, а весь размер субсидии за проверяемый период. После того, как «Счастливые дети» вернули в бюджет излишне полученные 104 тысячи рублей, арбитражный суд встал на их сторону. Возможно, мы будем оспаривать такое решение в суде высшей инстанции, - прокомментировала ситуацию Елена Караваева.