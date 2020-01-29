Происшествия

сегодня, 13:18

В сгоревшем доме нашли труп мужчины

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#пожар #труп
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В сгоревшем доме нашли труп мужчины

Вчера около пяти вечера в Грязях на улице Юбилейной загорелся частный дом.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

– Во время тушения пожара в доме обнаружен труп мужчины, - дополнили в пресс-службе ведомства. – Причины пожара уточняются. 

1576
#пожар #труп
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