В сгоревшем доме нашли труп мужчины

Вчера около пяти вечера в Грязях на улице Юбилейной загорелся частный дом.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.



– Во время тушения пожара в доме обнаружен труп мужчины, - дополнили в пресс-службе ведомства. – Причины пожара уточняются.



