За сутки в Липецке произошли две массовые аварии

28 января на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 января в Липецке на улице Циолковского в столкновение автомобилей «УАЗ» под управлением 58-летнего водителя и «Митсубиси» с 44-летней женщиной за рулем пострадала 10-летняя девочка - пассажирка иномарки. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация девочке не понадобилась.

На улице Невского столкнулись автомобили «Форд», «Тойота» и «Хендай». В аварии пострадал 63-летний водитель «Тойоты» - с травмами его госпитализировали. Причиной столкновения стало нарушение правил очередности проезда.

На улице Ферросплавной столкнулись «Лада-Ларгус» с 71-летним водителем за рулем, «Мазда» под управлением 30-летнего мужчины, «ВАЗ-2107» под управлением 24-летнего водителя и «Шкода» с 58-летней женщиной за рулем. В аварии получил травмы водитель «Мазды».

28 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 931 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 68.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 477 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 70 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.