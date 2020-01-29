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За сутки в Липецке произошли две массовые аварии

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#авария #ДТП
За сутки в Липецке произошли две массовые аварии

28 января на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 января в Липецке на улице Циолковского в столкновение автомобилей «УАЗ» под управлением 58-летнего водителя и «Митсубиси» с 44-летней женщиной за рулем пострадала 10-летняя девочка - пассажирка иномарки. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация девочке не понадобилась.

На улице Невского столкнулись автомобили «Форд», «Тойота» и «Хендай». В аварии пострадал 63-летний водитель «Тойоты» - с травмами его госпитализировали. Причиной столкновения стало нарушение правил очередности проезда. 

На улице Ферросплавной столкнулись «Лада-Ларгус» с 71-летним водителем за рулем, «Мазда» под управлением 30-летнего мужчины, «ВАЗ-2107» под управлением 24-летнего водителя и «Шкода» с 58-летней женщиной за рулем. В аварии получил травмы водитель «Мазды».

28 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 931 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 68.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 477 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 70 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Народная мужрость

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ДТП, мицубиси - горе в семье!
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44 минуты назад
Десептикон УАЗ подбил Истинного арийца "МыСуБиСя", по итогу пострадали дЭти, они всегда страдают. Морали нет.
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