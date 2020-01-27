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Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у авто

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Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у авто

Предложение внес глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев

Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин. Для физлиц размер штрафа может составить 300 тысяч рублей, для юрлиц — 1 млн рублей, сообщают «Известия».

По данным ассоциации, скорректированные данные по пробегу имеют от 10% до 30% автомобилей от общего автопарка в 50 млн машин. В Госдуме этот вопрос могут обсудить уже в феврале, заявил замглавы комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Депутат отметил, что поддерживает введение даже более сурового наказания, вплоть до уголовного.

В ассоциации считают, что необходимо наказывать физических лиц, попавшихся на таком бизнесе, суммой в 300 тыс. рублей, юридических лиц — в 1 млн рублей.
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