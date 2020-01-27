Общество

37 минут назад

Средний возраст липчанина — почти 42 года

3 383
#демография
Средний возраст липчанина — почти 42 года

Средний возраст жителя Липецкой области в прошлом году составил 41,9 года — липчанин оказался старше среднего россиянина почти на два года (40 лет), сообщается в исследовании Росстата. За три года Липецкая область постарела на несколько месяцев — в 2016 году средний возраст составлял 41,49 лет.

Разница в возрасте между мужчинами и женщинами составила 5,6 года: липчанкам было 44,5 года, липчанам — 38,9 года. Городские жители были моложе сельских на 2,1 года — им исполнилось соответственно 41,2 года и 43,3 года. 

Самыми молодыми регионами страны оказались Чечня (28,7 года), Тыва (29,8 года) и Ингушетия (31,6 года). Самым зрелым оказалось население Тульской (43,3 года), Рязанской (42,8 года) и Пензенской (42,6 года) областей. 

Всего население Липецкой области составило в прошлом году 1 миллион 144 тысячи человек — с 2000 года оно сократилось на 89 тысяч человек (1 миллион 233 тысячи). Из них 196,5 тысячи — это дети от 0 до 15 лет (17,2%), пенсионеров по возрасту (женщин от 55 лет и мужчин от 59 лет) было 332,7 тысячи, или 29,1%, а 614,9 тысячи - это липчане в трудоспособном возрасте. 

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#демография

Комментарии (3)

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А

9 минут назад
А какой средний возраст у тех, кто нас обворовывает постоянно?! Ну, те, которые у власти... Как их там?.. Забыл их имена. Ну, вы поняли, о ком я!
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Путин

9 минут назад
А что думать? Я уже все решил.
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Ч

18 минут назад
Липчане , давайте думать о поправках Конституцию , пока есть время и возможность !
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