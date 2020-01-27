Средний возраст липчанина — почти 42 года

Средний возраст жителя Липецкой области в прошлом году составил 41,9 года — липчанин оказался старше среднего россиянина почти на два года (40 лет), сообщается в исследовании Росстата. За три года Липецкая область постарела на несколько месяцев — в 2016 году средний возраст составлял 41,49 лет.

Разница в возрасте между мужчинами и женщинами составила 5,6 года: липчанкам было 44,5 года, липчанам — 38,9 года. Городские жители были моложе сельских на 2,1 года — им исполнилось соответственно 41,2 года и 43,3 года.



Самыми молодыми регионами страны оказались Чечня (28,7 года), Тыва (29,8 года) и Ингушетия (31,6 года). Самым зрелым оказалось население Тульской (43,3 года), Рязанской (42,8 года) и Пензенской (42,6 года) областей.



Всего население Липецкой области составило в прошлом году 1 миллион 144 тысячи человек — с 2000 года оно сократилось на 89 тысяч человек (1 миллион 233 тысячи). Из них 196,5 тысячи — это дети от 0 до 15 лет (17,2%), пенсионеров по возрасту (женщин от 55 лет и мужчин от 59 лет) было 332,7 тысячи, или 29,1%, а 614,9 тысячи - это липчане в трудоспособном возрасте.



