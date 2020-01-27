сегодня, 12:42
24-летнюю липчанку обокрали в примерочной торгового центра
В одном из торговых центров Липецка у 24-летней горожанки украли 6500 рублей. По подозрению в краже задержан 39-летний рецидивист.
«Девушка рассказала полицейским, что ее деньги украли в торговом центре. Она смотрела одежду и положила кошелек на рядом стоящий столик, а когда вернулась к нему через несколько минут, то не обнаружила в кошельке 6 500 рублей».
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже - 39-летнего ранее судимого жителя Липецка. При обыске у него нашли украденные деньги.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до двух лет..
Баба Люба
Личи
Патологоанатом
Слов нет, одни эмоции!
Это называется