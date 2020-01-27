Происшествия

сегодня, 12:42

24-летнюю липчанку обокрали в примерочной торгового центра

5 1478
#кража
24-летнюю липчанку обокрали в примерочной торгового центра

В одном из торговых центров Липецка у 24-летней горожанки украли 6500 рублей. По подозрению в краже задержан 39-летний рецидивист. 

22 января в полицию с заявлением о краже денег обратилась 24-летняя девушка.

«Девушка рассказала полицейским, что ее деньги украли в торговом центре. Она смотрела одежду и положила кошелек на рядом стоящий столик, а когда вернулась к нему через несколько минут, то не обнаружила в кошельке 6 500 рублей».

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже - 39-летнего ранее судимого жителя Липецка. При обыске у него нашли украденные деньги. 

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до двух лет..
5 1478
#кража

Комментарии (5)

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Баба Люба

14 минут назад
О пичужке задумалась, болезная!
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Личи

46 минут назад
А как поняли, что это именно украденные деньги у него? Или он дурак кошелек не скинул. А баба курица глупая, она бы еще на улице оставила кошель и пошла в тц одежду перебирать.
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Патологоанатом

49 минут назад
Как Киса Воробьянинов говорил: "Да ушшш"... Клювом щелкать нужно меньше, особенно в местах повышенного скопления народа...
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Слов нет, одни эмоции!

52 минуты назад
Ну, что за жизнь?! Куда не приди - везде обворуют!
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Это называется

сегодня, 12:55
не обокрали, а растяпа потеряла кошелёк
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