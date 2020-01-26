Древнеегипетскую мумию заставили заговорить

Для этого ученые распечатали на 3D-принтере ее горло, связки и язык, а затем подключили все это к искусственной гортани





"На саркофаге Несьямуна можно прочитать, что его обладатель вел очень праведное существование. Он просил богов вернуть ему дар речи для того, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную загробную жизнь. Это желание жреца, а также великолепное состояние связок и других органов речи в его мумии сделало его одной из первоочередных целей для нашего проекта Voices from the Past", – пишут ученые.



Мумия Несьямуна – один из самых известных древнеегипетских артефактов, которые хранятся в музеях Великобритании. Ее нашли на территории одного из храмов бога Амона в Карнаке. В Великобританию мумия попала в 1823 году, и вскоре была выставлена в музее города Лидс. Во времена Второй мировой войны саркофаг и мумия жреца чудом пережили немецкие бомбардировки, которые уничтожили значительную часть коллекции музея.



Историки считают, что мумия представляет собой останки одного из высокопоставленных жрецов Амона, Несьямуна, который жил около 3100 лет назад. И сами останки, и саркофаг, в котором они находились, очень хорошо сохранились, что сделало их предметом постоянного внимания со стороны ученых, сообщает

Британские историки и инженеры восстановили голос древнеегипетского жреца Несьямуна и заставили его "произнести" несколько звуков. Результаты их расчетов и аудиозаписи опубликовал научный журнал Scientific Reports "На саркофаге Несьямуна можно прочитать, что его обладатель вел очень праведное существование. Он просил богов вернуть ему дар речи для того, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную загробную жизнь. Это желание жреца, а также великолепное состояние связок и других органов речи в его мумии сделало его одной из первоочередных целей для нашего проекта Voices from the Past", – пишут ученые.Мумия Несьямуна – один из самых известных древнеегипетских артефактов, которые хранятся в музеях Великобритании. Ее нашли на территории одного из храмов бога Амона в Карнаке. В Великобританию мумия попала в 1823 году, и вскоре была выставлена в музее города Лидс. Во времена Второй мировой войны саркофаг и мумия жреца чудом пережили немецкие бомбардировки, которые уничтожили значительную часть коллекции музея.Историки считают, что мумия представляет собой останки одного из высокопоставленных жрецов Амона, Несьямуна, который жил около 3100 лет назад. И сами останки, и саркофаг, в котором они находились, очень хорошо сохранились, что сделало их предметом постоянного внимания со стороны ученых, сообщает