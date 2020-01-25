Происшествия

сегодня, 09:54

Липчанин погиб на пешеходном переходе в Воронеже

821
#ДТП
Липчанин погиб на пешеходном переходе в Воронеже

Его задавил грузовик с прицепом

Накануне, в Воронеже, на улице Ворошилова на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора для пешеходов 33-летний водитель автомобиля «Ман» с прицепом допустил наезд на пешехода, 62-летнего жителя Липецкой области.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка,  устанавливаются  все обстоятельства  происшествия.
821
#ДТП

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