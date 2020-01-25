Липчанин погиб на пешеходном переходе в Воронеже

Его задавил грузовик с прицепом

Накануне, в Воронеже, на улице Ворошилова на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора для пешеходов 33-летний водитель автомобиля «Ман» с прицепом допустил наезд на пешехода, 62-летнего жителя Липецкой области.



В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.



По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

