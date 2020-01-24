В мире

42 минуты назад

В Хьюстоне прогремел взрыв

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#взрыв

ЧП произошло в здании.

Взрыв прогремел в здании на северо-западе Хьюстона в штате Техас, США. Об этом в пятницу, 24 января, сообщается в Twitter полиции города. Взрыв выбил окна и двери в здании. Причины выясняются.

 - Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе происшествия, — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Стражи порядка рекомендовали водителям объезжать пострадавший район. Произошедшее попало на видео, уточняет «Лента». На кадрах видно, как в воздух взмывает огонь, после чего камеру разворачивает в другую сторону взрывной волной. Сообщается, что взрыв ощутили люди, живущие в нескольких километрах от места ЧП.



О пострадавших информации нет, пишут «Известия». Конкретная причина произошедшего пока неизвестна, в то же время жители жалуются на запах газа. В настоящее время на месте работают пожарные.
98
#взрыв

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