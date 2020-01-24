42 минуты назад
В Хьюстоне прогремел взрыв
ЧП произошло в здании.
- Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе происшествия, — говорится в заявлении правоохранительных органов.
Стражи порядка рекомендовали водителям объезжать пострадавший район. Произошедшее попало на видео, уточняет «Лента». На кадрах видно, как в воздух взмывает огонь, после чего камеру разворачивает в другую сторону взрывной волной. Сообщается, что взрыв ощутили люди, живущие в нескольких километрах от места ЧП.
WATCH: 'Massive' explosion at a building in Houston is felt and heard for miles; no word on casualties pic.twitter.com/fjLzInJ7l5— BNO News (@BNONews) 24 января 2020 г.
О пострадавших информации нет, пишут «Известия». Конкретная причина произошедшего пока неизвестна, в то же время жители жалуются на запах газа. В настоящее время на месте работают пожарные.