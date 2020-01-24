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50 минут назад

Bloomberg: какие компании выиграют на смене правительства

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#акции #смена правительства
Bloomberg: какие компании выиграют на смене правительства

Bloomberg назвал те организации, чьи котировки пошли вверх и могут еще расти.

Агентство Bloomberg прогнозирует, что "Детский мир", "Магнит" и Сбербанк войдут в число российских структур, которые, вероятно, в наибольшей степени выиграют от увеличения бюджетных расходов после смены правительства РФ. Об этом говорится в материале, опубликованном в четверг, пишет ТАСС.

В ретейле аналитики предрекают самый значительный рост «Детскому миру», который продает детскую одежду, товары и игрушки. Надежды аналитиков на компанию связаны с увеличением пособий семьям с детьми и материнского капитала за рождение детей, поясняет «Форбс». По расчетам Bloomberg, «Детский мир уже показал самый значительный рост стоимости после смены правительства — его акции подорожали на 11,8%. Бумаги еще имеют запас для роста. Другим перспективным участником рынка опрошенные Bloomberg аналитики назвали «Магнит».

Рост социальных расходов может подправить статистику погашения кредитов в розничных банках, таких как, например, Тинькофф банк (на бирже торгуется материнская компания банка — TCS Group Holding), заявил Bloomberg руководитель исследовательского центра Sova Capital Михаил Терентьев. Сбербанк уже подорожал на 4% с начала перестановок в правительстве.

Магнитогорский металлургический комбинат поднялся после смены правительства на 5,4%. Это объясняется тем, что рынок позитивно оценивает внутренний спрос на сталь из-за строительных проектов, предусмотренных четырехлетним планом по созданию инфраструктуры ($400 млрд, по данным агентства).
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#акции #смена правительства

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