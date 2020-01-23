На трассе Липецк-Хлевное в селе Ленино столкнулись несколько автомобилей

Сегодня вечером на трассе Липецк-Хлевное возле поста ДПС в селе Ленино столкнулись несколько автомобилей. Пока их количество уточняется. Известно, что одного из водителей зажало в слоне – его вызволили очевидцы аварии.



Еще одна серьезная авария произошла сегодня в Лебедянском районе: у села Губино столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В аварии погиб один человек – он находился в легковушке.



