Происшествия

44 минуты назад

На трассе Липецк-Хлевное в селе Ленино столкнулись несколько автомобилей

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#авария #ДТП
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На трассе Липецк-Хлевное в селе Ленино столкнулись несколько автомобилей
Сегодня вечером на трассе Липецк-Хлевное возле поста ДПС в селе Ленино столкнулись несколько автомобилей. Пока их количество уточняется. Известно, что одного из водителей зажало в слоне – его вызволили очевидцы аварии.

Еще одна серьезная авария произошла сегодня в Лебедянском районе: у села Губино столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В аварии погиб один человек – он находился в легковушке.

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#авария #ДТП
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