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Друзья-подростки хотели взорвать школу и убить учеников

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#организация теракта
Друзья-подростки хотели взорвать школу и убить учеников

Мальчикам придется предстать перед судом.

Жуткую расправу в учебном учреждении предотвратили силовики, сообщает 31TV. Два 14-летних ученика школы №125 закрытого города Снежинска Челябинской области с начала учебного года готовили некую акцию в своем учебном заведении, в которой могли пострадать школьники. Известно, что подростки читали специальную литературу, изучали способы приготовления взрывчатки и даже закупали через интернет необходимые материалы. Пытались вербовать своих одноклассников.

— Двое учеников 9 класса школы города Снежинска Челябинской области готовили взрыв в школьной столовой. После взрыва двое подростков предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью, — сообщает «Челябинск Онлайн» со ссылкой на сайт партии «Российский объединённый трудовой фронт». — Благодаря бдительности родителей школьников, а также работников школы преступление удалось вовремя предотвратить.

После Нового года переписку о возможном теракте увидела одна из школьных учительниц: подростки общались с девочкой из восьмого класса, рассказывали ей о «колумбайне» и, вероятно, делились планами. Педагог сообщила обо всем силовикам, и те начали проверку, уточняет «Лента».

Школьники оказались из благополучных семей, у одного из них строгий и довольно жесткий отец, растивший сына в спартанских условиях. У второго отец болен, его воспитанием занимается мать.

Подростков взяли под надзор. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом). Санкция этой статьи предусматривает в качестве наказания от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок, но к несовершеннолетним он не применяется.
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#организация теракта

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