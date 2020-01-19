Общество
40 минут назад
В Липецке перестанет ходить автобус 12т и станет больше 378-х
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В мэрии считают, что ухудшения обслуживания пассажиров произойти не должно.
С 20 января будет увеличен выпуск транспортных средств на муниципальном маршруте № 378 «Ж/д вокзал – пл. Клименкова», что приведёт к сокращению интервалов движения автобусов, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Вместе с тем, учитывая низкий пассажиропоток, будет временно приостановлено обслуживание маршрута № 12 «Ж/д вокзал - ул. Вермишева - пл. Клименкова». Данные маршруты на 100% дублируют друг друга, в связи с чем ухудшения обслуживания пассажиров произойти не должно. Высвободившийся подвижной состав с маршрута №12 перераспределят на другие направления.
Время отправления автобусов № 378 от конечных с 20 января будет размещено на сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» http://www.lt-systems.ru/.
Как поясняют в профильном департаменте администрации Липецка, по новой схеме городской пассажирский транспорт будет работать около месяца. Окончательное решение будет принято с учётом мнения липчан по окончании тестового периода. Если эксперимент окажется удачным, он станет первым шагом на пути к формированию новой маршрутной сети, где одним из основных принципов будет минимизация дублирования маршрутов, что должно повысить безопасность перевозок, так как исключит конкурентную борьбу за пассажиров.
Вместе с тем, учитывая низкий пассажиропоток, будет временно приостановлено обслуживание маршрута № 12 «Ж/д вокзал - ул. Вермишева - пл. Клименкова». Данные маршруты на 100% дублируют друг друга, в связи с чем ухудшения обслуживания пассажиров произойти не должно. Высвободившийся подвижной состав с маршрута №12 перераспределят на другие направления.
Время отправления автобусов № 378 от конечных с 20 января будет размещено на сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» http://www.lt-systems.ru/.
Как поясняют в профильном департаменте администрации Липецка, по новой схеме городской пассажирский транспорт будет работать около месяца. Окончательное решение будет принято с учётом мнения липчан по окончании тестового периода. Если эксперимент окажется удачным, он станет первым шагом на пути к формированию новой маршрутной сети, где одним из основных принципов будет минимизация дублирования маршрутов, что должно повысить безопасность перевозок, так как исключит конкурентную борьбу за пассажиров.
7 414
мещер
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Павел
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