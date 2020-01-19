Общество

40 минут назад

В Липецке перестанет ходить автобус 12т и станет больше 378-х

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В Липецке перестанет ходить автобус 12т и станет больше 378-х

В мэрии считают, что ухудшения обслуживания пассажиров произойти не должно.

С 20 января будет увеличен выпуск транспортных средств на муниципальном маршруте № 378 «Ж/д вокзал – пл. Клименкова», что приведёт к сокращению интервалов движения автобусов, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Вместе с тем, учитывая низкий пассажиропоток, будет временно приостановлено обслуживание маршрута № 12 «Ж/д вокзал - ул. Вермишева - пл. Клименкова». Данные маршруты на 100% дублируют друг друга, в связи с чем ухудшения обслуживания пассажиров произойти не должно. Высвободившийся подвижной состав с маршрута №12 перераспределят на другие направления.

Время отправления автобусов № 378 от конечных с 20 января будет размещено на сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» http://www.lt-systems.ru/.

Как поясняют в профильном департаменте администрации Липецка, по новой схеме городской пассажирский транспорт будет работать около месяца. Окончательное решение будет принято с учётом мнения липчан по окончании тестового периода. Если эксперимент окажется удачным, он станет первым шагом на пути к формированию новой маршрутной сети, где одним из основных принципов будет минимизация дублирования маршрутов, что должно повысить безопасность перевозок, так как исключит конкурентную борьбу за пассажиров.
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Комментарии (7)

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мещер

51 секунду назад
Хорошая новость.
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1709

2 минуты назад
Как добираться на ЛТЗ после 21 часа?
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потный таксер

2 минуты назад
Гость, а ты такси бери,понял!
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1709

3 минуты назад
Житель, не волнуйтесь, 12 т не ходит на манеж, конечная жд/ вокзал
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Житель

10 минут назад
12Т - единственный маршрут,который можно добраться от жд вокзала до манежа...на манеж итак всего три маршрута в городе ходят через раз,а теперь и вовсе станет два....
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Павел

17 минут назад
Очень интересно: т. е. один из двух абсолютно одинаковых маршрутов закрывают под предлогом якобы низкого пассажиропотока, а второй (такой же!) при этом усиливают! Вопрос, а почему не наоборот? Почему бы муниципальный 12т не усилить, зачем частнику направление сливают?
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Гость

23 минуты назад
И до скольки 378 будет ходить , потом с лтз в город после 21 часа не уедишь
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