Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины. В эфире телеканала ZIK лидер партии "Батькивщина" сказала, что этот процесс уже начался и ее задача – "дойти до каждого украинца" и донести эту информацию. По мнению Тимошенко, сейчас страна уже потеряла свою субъектность, попав под внешнее кураторство, а страной правят грантовые марионетки – менеджеры, у которых нет властных амбиций. Все заменено советами извне. И эта ситуация не меняется в последние три десятилетия. Назвав руководителей некоторых ведомств Украины "лоббистской шоблой", Тимошенко обвинила их в "гибридной колонизации" страны.

На данный момент Украина вошла в ту стадию, когда ее руководство или сделает выводы и покончит с таким положением дел, или же позволит окончательно лишить страну ресурсов и собственности, заключила лидер "Батькивщины".

Ранее на Украине разразился скандал с утечкой в Сеть аудиозаписи беседы премьер-министра Алексея Гончарука с членами правительства. На ней слышно, как глава кабинета министров нелестно отзывается о президенте Зеленском и его умственных способностях. Гончарук подал в отставку, однако президент Украины дал ему еще один шанс. Политологи считают, что скандал с отставкой Гончарука — всего лишь фарс, который отвлек внимание украинцев от двух законопроектов: о продаже земель сельхозназначения, который уже вызвал протесты фермеров, и об образовании, который подразумевает обязательное обучение нацменьшинств на украинском языке, сообщают www.vesti.ru