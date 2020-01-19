В мире

54 минуты назад

В Запорожье таксист заставил пассажира-обманщика умыться зеленкой

112
#таксист #зеленка #Запорожье
В Запорожье таксист заставил пассажира-обманщика умыться зеленкой
Мужчина хотел безвозмездно, т.е. даром, проехаться в такси с «Бабурки» до Малого рынка в Запорожье.

В сети появилось видео того, как водитель такси решил «креативно» поквитаться со своим пассажиром, который не смог расплатиться за проезд, так как у него не было денег. Водитель вручил своему «нерадивому» пассажиру пузырек зеленки и сказал умыться ею. Что «заяц», собственно, и сделал.

В сети мнение запорожцев разделилось: одни поддержал водителя, другие радовались, что он не избил пассажира-«зайца», а третье вопрошали почему водитель не вызвал полицию, сообщает subbota.ua.
112
#таксист #зеленка #Запорожье

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Донбасс впишут в Конституцию как субъекты РФ
Донбасс впишут в Конституцию как субъекты РФ

27 минут назад

В мире
Тимошенко заявила о ликвидации Украины
Тимошенко заявила о ликвидации Украины

39 минут назад

В мире
Вольф Мессинг предсказывал России процветание в 2020 году и расширение границ
#Мессинг #предсказания
Вольф Мессинг предсказывал России процветание в 2020 году и расширение границ

44 минуты назад

В мире
Макгрегор победил Серроне за 40 секунд
Макгрегор победил Серроне за 40 секунд

48 минут назад

В мире
Тимошенко требует отставки Зеленского
#Зеленский #отставка #Украина
Тимошенко требует отставки Зеленского

16.01.2020 13:13

В мире
Умер актер из «Горца»
#кино
Умер актер из «Горца»

15.01.2020 15:52

В мире