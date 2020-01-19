В мире
54 минуты назад
В Запорожье таксист заставил пассажира-обманщика умыться зеленкой
Мужчина хотел безвозмездно, т.е. даром, проехаться в такси с «Бабурки» до Малого рынка в Запорожье.
В сети появилось видео того, как водитель такси решил «креативно» поквитаться со своим пассажиром, который не смог расплатиться за проезд, так как у него не было денег. Водитель вручил своему «нерадивому» пассажиру пузырек зеленки и сказал умыться ею. Что «заяц», собственно, и сделал.
В сети мнение запорожцев разделилось: одни поддержал водителя, другие радовались, что он не избил пассажира-«зайца», а третье вопрошали почему водитель не вызвал полицию, сообщает subbota.ua.
В сети появилось видео того, как водитель такси решил «креативно» поквитаться со своим пассажиром, который не смог расплатиться за проезд, так как у него не было денег. Водитель вручил своему «нерадивому» пассажиру пузырек зеленки и сказал умыться ею. Что «заяц», собственно, и сделал.
В сети мнение запорожцев разделилось: одни поддержал водителя, другие радовались, что он не избил пассажира-«зайца», а третье вопрошали почему водитель не вызвал полицию, сообщает subbota.ua.