сегодня, 10:42
Полторы тысячи человек окунулись в иордани на городском пляже в Липецке
Всего в официальных местах для купания приобщиться к православному обряду в Липецкой области решили более четырёх тысяч человек.
В иордань на городском пляже Липецка пришли около полутора тысяч человек, сообщает пресс-служба управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Всего же в Липецкой области в официальных местах, оборудованных под крещенские купания, окунались около 4,2 тысячи человек.
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