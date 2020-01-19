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Полторы тысячи человек окунулись в иордани на городском пляже в Липецке

9 814
#крещение #иордань #купель
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Полторы тысячи человек окунулись в иордани на городском пляже в Липецке

Всего в официальных местах для купания приобщиться к православному обряду в Липецкой области решили более четырёх тысяч человек.

В иордань на городском пляже Липецка пришли около полутора тысяч человек, сообщает пресс-служба управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

Всего же в Липецкой области в официальных местах, оборудованных под крещенские купания, окунались около 4,2 тысячи человек.

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9 814
#крещение #иордань #купель
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Комментарии (10)

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Григорьев

6 секунд назад
Если бы на протестные митинги столько ходило ;). А то яйца в проруби морозить, полторы тысячи, против пенсионного геноцида пять человек. Вот так и живём. ?(
ответить

Коля

3 минуты назад
Ваш, это лучший комментарий на данный момент.
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Берегиня

12 минут назад
Стоит сделать ангела-хранителя из липы и преподнести жителям города Лейпцига (липа), Линдау (липа), Лиепая (липа).
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батюшка Евстафий

16 минут назад
Зря ныряли! Грехи всё равно не смыты!
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Денис

18 минут назад
У пацана на седьмом фото губы накрашены штоль?
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Денис

19 минут назад
Девчёнок мало наснимали.
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Хоспаде

31 минуту назад
Дай им ума в этот день
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Animal planet

31 минуту назад
Город 48,разочарование от фоток,где смешные ракусы????
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Житель

34 минуты назад
Детей бы пожалели
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Ваш

40 минут назад
Пря Брежневе их отправили бы психушку
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