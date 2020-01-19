Полторы тысячи человек окунулись в иордани на городском пляже в Липецке

Всего в официальных местах для купания приобщиться к православному обряду в Липецкой области решили более четырёх тысяч человек.

В иордань на городском пляже Липецка пришли около полутора тысяч человек, сообщает пресс-служба управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. Всего же в Липецкой области в официальных местах, оборудованных под крещенские купания, окунались около 4,2 тысячи человек.