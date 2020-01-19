Общество
сегодня, 10:20
ДТП на улице Катукова попало на видео
Машина пролетела через кольцо и врезалась в другой автомобиль.
Сегодня ночью в 0:18 на кольцевой развязке улиц Катукова и Стаханова произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает сообщество «ЧП 48 Липецк»
Судя по записи уличной камеры наблюдения на большой скорости светлый автомобиль не справился с управлением и заехал на кольцо, проехал полностью газон, где прошел в опасной близости от столба, после чего столкнулся с другим автомобилем. От удара у одной из машин оторвалось колесо.
Судя по записи уличной камеры наблюдения на большой скорости светлый автомобиль не справился с управлением и заехал на кольцо, проехал полностью газон, где прошел в опасной близости от столба, после чего столкнулся с другим автомобилем. От удара у одной из машин оторвалось колесо.
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мда
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вася
Александр
Гости
Липчанин
Жаль!
Денис
вася