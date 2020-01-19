Общество

сегодня, 10:20

ДТП на улице Катукова попало на видео

11 1675
#ДТП #
2
ДТП на улице Катукова попало на видео

Машина пролетела через кольцо и врезалась в другой автомобиль.

Сегодня ночью в 0:18 на кольцевой развязке улиц Катукова и Стаханова произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает сообщество «ЧП 48 Липецк»

Судя по записи уличной камеры наблюдения на большой скорости светлый автомобиль не справился с управлением и заехал на кольцо, проехал полностью газон, где прошел в опасной близости от столба, после чего столкнулся с другим автомобилем. От удара у одной из машин оторвалось колесо. 
11 1675
#ДТП #
2

Комментарии (11)

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Работодатель

4 минуты назад
Дали дуракам первый аванс перед выходными. Новогодние чудеса продолжаются.
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мда

22 минуты назад
Чего ждал? в любой непонятной ситуации - газуй.
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Гость

22 минуты назад
В областном центре именно такое дтп не редкость.Интересна причина.Или элементарное пьянство,или невнимательность.Может вокруг таких колец нужно ставить бетонный забор,чтобы уж наверняка?
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вася

33 минуты назад
Александр, ага и угробил и себя и детей
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Александр

37 минут назад
Как жаль, что эта тварь мимо столба пролетел...
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Гости

48 минут назад
Пьяный падла за рулём ехал
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Липчанин

57 минут назад
я был пассажиром нексии, водитель поло в ноль, на ногах не стоял, там потом жена прибежала и его ушатывала. А этот пи.р ехал с девушками и детьми...Так что хорошо что так. Но бабы овцы что садятся с неадекватом, да и хер бы с ними, а вот детки причем.
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Жаль!

58 минут назад
Жаль, что не в столб! И не насмерть! Завтра ещё кого - нибудь угробит, мразь!
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Денис

59 минут назад
Как жалко, что не в столб.
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вася

сегодня, 10:49
Да небось бухой был
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