33 минуты назад
В ночь на Крещение в Липецкой области до -6
В ближайшие сутки на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры составят 2-3 градуса мороза, что на 7 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза.
13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.