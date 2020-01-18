В ночь на Крещение в Липецкой области до -6

В ближайшие сутки на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры составят 2-3 градуса мороза, что на 7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза.



13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.