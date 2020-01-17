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Эксперты рассказали о проблеме-лидере в сфере ЖКХ

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#ЖКХ
Состояние жилых домов и недостатки в работе УК стали волновать россиян больше, чем цены на коммунальные услуги и ошибки в платежках. Такие выводы по итогам 2019-го сделали в НП «ЖКХ Контроль», собирающем жалобы граждан онлайн и в своих приемных по всей стране, сообщают «Известия».   

Проблемы с содержанием домов вышли на первое место в прошлом году, рассказали «Известиям» в организации. Так, в первых двух кварталах 2019 года эти обращения сохраняли лидерство по доле — примерно 15% от общего объема.   

Но с III квартала россиян стало больше волновать неудовлетворительное качество содержания и ремонта домов. По итогам прошлого года доля таких жалоб составила около 19%, заняв первое место.   

В целом жалобы на управление домами и взаимоотношения с УК, состояние и ремонт домов составляют треть от всех обращений. В год организация в общей сложности получает около 40 тыс. жалоб.  

 

По словам экспертов, в числе главных причин появления нового лидера — нехватка средств УК на текущий ремонт и противоречивость регулирующего сферу ЖКХ законодательства. 
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#ЖКХ

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