В России
13 минут назад
В администрации губернатора начал работать робот
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Аппарат заменил чиновника.
Первый в России робот-чиновник заработал в администрации губернатора в Перми, сообщает издание « Город 342». Заменитель чиновника сможет проводить консультации, выдавать пропуски и записывать людей на прием. Посетителю достаточно приложить паспорт к сканеру — робот за несколько секунд проверит подлинность документа и наличие записи гостя на прием, а затем выдаст пропуск. Также робот может подсказать, как пройти до нужного кабинета.
- Стоимость робота-чиновника - 2 миллиона 365 тысяч рублей. Имени пока у него нет, пока робот проходит техническое тестирование. Компания-производитель не рекомендует называть робота по имени отчеству, они предлагают к названию бренда присоединить робототехнический корень "бот", "трон", "прайм", "дроид" и отнестись к выбору имени с полной серьезностью, чтобы он был максимально эффективен , - рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Робот работает лучше человека — не ошибается и не отвлекается. Замминистра связи региона Александр Маслов отметил, что робот способен качественнее и быстрее оказать жителям необходимые услуги, при этом на него не влияют внешние факторы.
До перевода в администрацию робот год работал в МФЦ. За это время им было принято 25,5 тысяч обращений, а среднее время подачи заявки через робота составило 1 минуту 10 секунд.
- Стоимость робота-чиновника - 2 миллиона 365 тысяч рублей. Имени пока у него нет, пока робот проходит техническое тестирование. Компания-производитель не рекомендует называть робота по имени отчеству, они предлагают к названию бренда присоединить робототехнический корень "бот", "трон", "прайм", "дроид" и отнестись к выбору имени с полной серьезностью, чтобы он был максимально эффективен , - рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Робот работает лучше человека — не ошибается и не отвлекается. Замминистра связи региона Александр Маслов отметил, что робот способен качественнее и быстрее оказать жителям необходимые услуги, при этом на него не влияют внешние факторы.
До перевода в администрацию робот год работал в МФЦ. За это время им было принято 25,5 тысяч обращений, а среднее время подачи заявки через робота составило 1 минуту 10 секунд.
42