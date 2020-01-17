В России

13 минут назад

В администрации губернатора начал работать робот

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#робот
В администрации губернатора начал работать робот

Аппарат заменил чиновника.

Первый в России робот-чиновник заработал в администрации губернатора в Перми, сообщает издание « Город 342». Заменитель чиновника сможет проводить консультации, выдавать пропуски и записывать людей на прием. Посетителю достаточно приложить паспорт к сканеру — робот за несколько секунд проверит подлинность документа и наличие записи гостя на прием, а затем выдаст пропуск. Также робот может подсказать, как пройти до нужного кабинета.

- Стоимость робота-чиновника - 2 миллиона 365 тысяч рублей. Имени пока у него нет, пока робот проходит техническое тестирование. Компания-производитель не рекомендует называть робота по имени отчеству, они предлагают к названию бренда присоединить робототехнический корень "бот", "трон", "прайм", "дроид" и отнестись к выбору имени с полной серьезностью, чтобы он был максимально эффективен , - рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора.

Робот работает лучше человека — не ошибается и не отвлекается. Замминистра связи региона Александр Маслов отметил, что робот способен качественнее и быстрее оказать жителям необходимые услуги, при этом на него не влияют внешние факторы.

До перевода в администрацию робот год работал в МФЦ. За это время им было принято 25,5 тысяч обращений, а среднее время подачи заявки через робота составило 1 минуту 10 секунд.
42
#робот

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