Спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности выхода на тонкий лёд

«Выход на лёд запрещен» - такие щиты городские спасатели выставили вдоль береговой линии на территориях Новолипецкого пляжа, пляжа ЛТЗ и перед плотиной в районе набережной реки Воронеж.



- К сожалению, не всех любителей посидеть у лунки с удочкой пугает тонкий лёд. На реке их немало и в период оттепели. Как раз в традиционных местах, избранных бесстрашными рыбаками, и работали спасатели, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка.



С начала этого зимнего сезона в черте Липецка погибли три рыбака.



В управлении по делам ГО и ЧС напоминают липчанам, что с 25 ноября 2019 года по апрель 2020 года при становлении и таянии льда в Липецке введены ограничения выхода людей и выезда транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов.



