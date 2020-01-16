Общество

12 минут назад

Спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности выхода на тонкий лёд

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#зимняя рыбалка #лед
Спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности выхода на тонкий лёд
«Выход на лёд запрещен» - такие щиты городские спасатели выставили вдоль береговой линии  на территориях Новолипецкого пляжа, пляжа ЛТЗ и перед плотиной в районе набережной реки Воронеж. 

- К сожалению, не всех любителей посидеть у лунки с удочкой пугает тонкий лёд. На реке их немало и в период оттепели. Как раз в традиционных местах, избранных бесстрашными рыбаками, и работали спасатели, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

С начала этого зимнего сезона в черте Липецка погибли три рыбака.

В управлении по делам ГО и ЧС напоминают липчанам, что с 25 ноября 2019 года по апрель 2020 года при становлении и таянии льда в Липецке введены ограничения выхода людей и выезда транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов.  

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#зимняя рыбалка #лед

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