В России

32 минуты назад

Педиатра будут судить из-за смерти школьницы

124
#педиатр #диагноз
Педиатра будут судить из-за смерти школьницы

Отправленная домой девочка была больна пневмонией.

Прокуратура Аургазинского района Башкирии передала в суд уголовное дело в отношении 31-летнего педиатра Толбазинской ЦРБ. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнениях профессиональных обязанностей.

В феврале прошлого года к врачу на прием привезли 16-летнюю девушку с острым респираторным заболеванием, напоминает издание «Уфа Онлайн». Девушка ехала за медицинской помощью 25 километров, но в больнице ее развернули, выписав таблетки. Вечером того же дня десятиклассница скончалась. Как позже установила экспертиза, у девушки была пневмония, которую не смог распознать врач. Как заключили эксперты, при оказании своевременной медицинской помощи жизнь девушки могла быть спасена.

Обвиняемая свою вину не признает.
124
#педиатр #диагноз

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Насильник напал на женщину в подъезде
#изнасилование
Насильник напал на женщину в подъезде

45 минут назад

В России
Семиклассица забеременела от 10-летнего приятеля
#дети #беременность
Семиклассица забеременела от 10-летнего приятеля

50 минут назад

В России
Курс доллара может взлететь до 200 рублей
#валюта #рубль #доллар
Курс доллара может взлететь до 200 рублей

сегодня, 12:48

В России
Звезда «Дома 2» ответила на послание Путина: ради денег начнет рожать быдло
#демография #маткапитал
Звезда «Дома 2» ответила на послание Путина: ради денег начнет рожать быдло

сегодня, 12:41

В России
Создана рабочая группа по изменению Конституции
#Конституция #Путин
Создана рабочая группа по изменению Конституции

сегодня, 12:33

В России
Мишустина внесли в базу «Миротворца»
#Крым #Украина #Мишустин
Мишустина внесли в базу «Миротворца»

сегодня, 12:27

В России