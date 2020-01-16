В России
32 минуты назад
Педиатра будут судить из-за смерти школьницы
Отправленная домой девочка была больна пневмонией.
Прокуратура Аургазинского района Башкирии передала в суд уголовное дело в отношении 31-летнего педиатра Толбазинской ЦРБ. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнениях профессиональных обязанностей.
В феврале прошлого года к врачу на прием привезли 16-летнюю девушку с острым респираторным заболеванием, напоминает издание «Уфа Онлайн». Девушка ехала за медицинской помощью 25 километров, но в больнице ее развернули, выписав таблетки. Вечером того же дня десятиклассница скончалась. Как позже установила экспертиза, у девушки была пневмония, которую не смог распознать врач. Как заключили эксперты, при оказании своевременной медицинской помощи жизнь девушки могла быть спасена.
Обвиняемая свою вину не признает.
В феврале прошлого года к врачу на прием привезли 16-летнюю девушку с острым респираторным заболеванием, напоминает издание «Уфа Онлайн». Девушка ехала за медицинской помощью 25 километров, но в больнице ее развернули, выписав таблетки. Вечером того же дня десятиклассница скончалась. Как позже установила экспертиза, у девушки была пневмония, которую не смог распознать врач. Как заключили эксперты, при оказании своевременной медицинской помощи жизнь девушки могла быть спасена.
Обвиняемая свою вину не признает.