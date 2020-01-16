Насильник напал на женщину в подъезде

Преступника уже вычислили и задержали.

Сотрудники СУ СК РФ по Рязанской области по «горячим следам» задержали подозреваемого в попытке изнасилования. Им оказался 25-летний житель Рязани, сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.



По данным следствия, в ночь на 8 января 2020 года рязанка возвращалась домой. В подъезде многоквартирного дома на женщину напал неизвестный с намерением совершить в отношении нее преступление сексуального характера. Потерпевшая оказала злоумышленнику активное сопротивление и стала громко кричать. Испугавшись, злоумышленник скрылся.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Подозреваемый арестован.