В России

45 минут назад

Насильник напал на женщину в подъезде

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#изнасилование
Насильник напал на женщину в подъезде

Преступника уже вычислили и задержали.

Сотрудники СУ СК РФ по Рязанской области по «горячим следам» задержали подозреваемого в попытке изнасилования. Им оказался 25-летний житель Рязани, сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, в ночь на 8 января 2020 года рязанка возвращалась домой. В подъезде многоквартирного дома на женщину напал неизвестный с намерением совершить в отношении нее преступление сексуального характера. Потерпевшая оказала злоумышленнику активное сопротивление и стала громко кричать. Испугавшись, злоумышленник скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Подозреваемый арестован.
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#изнасилование

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