Директор ВК «Липецк»: «Суперлига? Здесь всё будет зависеть от областных властей»

На осуществление мечты липецких волейбольных болельщиков нужны около 40 миллионов рублей.

Волейбольный «Липецк» проводит свой самый сильный сезон за несколько лет и уверенно лидирует в Высшей лиге «А».

Липчанки опережают на одну победу нижегородскую «Спарту» и на две – череповецкую «Северянку». С обеими конкурентами наша команда проведет по два матча на своей площадке в СК «Атлант» в домашнем туре 23-26 января. И родные стены должны помочь. Более того, многие считают, что липчанкам по силам выиграть не только регулярный чемпионат, но и плей-офф, доказав, что именно они – сильнейшие в Высшей лиге. Но что будет потом? Имеют ли спортивные достижения какой-то смысл? Готов ли «Липецк» к повышению в классе и выступлению среди сильнейших женских команд страны в Суперлиге? Эти вопросы GOROD48 адресовал директору клуба Роману Пристовакину.

- По регламенту Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в нынешнем сезоне нет прямого выхода команды в Суперлигу, - пояснил Пристовакин, - Победителю турнира в «вышке» предстоит сыграть переходные матчи с 12-й командой элитного дивизиона. Там борьба идет до двух побед, преимущество своей площадки будет иметь команда Суперлиги – т.е. для попадания в клуб избранных нужно будет обыгрывать одну из сильнейших команд страны на ее площадке.

Поэтому мы не хотим забегать далеко вперед, а предпочитаем решать вопросы по мере поступления: сначала поборемся за высокие места в чемпионате, потом – в играх на выбывание.







При тренере Андрее Смирнове липецкий клуб в 2010 году. Спустя десять лет пора бы тренеру вернуть должок



- Но предположим, что все получится, тем более что состав «Липецка» это позволяет. Воспользуется ли команда правом выхода в Суперлигу, если его завоюет?

- Это вопрос к руководству Липецкой области – захочет ли оно нас поддержать. Игра в элитном дивизионе потребует объективного увеличения расходов – на организацию системы видеоповторов, трансляции игр, работу в социальных сетях и т.д. Часть этого мы уже делаем, но сейчас – по своему желанию, а в случае выхода в Суперлигу придется строго выполнять все требования ВФВ. Плюс, элита – это другой уровень зарплат волейболисток, команду придется усиливать.

Минимальный бюджет для выступления в Суперлиге по моим подсчетам равен 80 миллионам рублей. На волейбол в бюджете Липецкой области пока в 2020 году заложено меньше (около 40 миллионов, прим.). Захотят ли власти увеличить наш бюджет?







- Знаю, что ВФВ выдвигает требования и к спортивным залам, в частности – к вместимости зала, которая должна составлять не менее 1 500 мест, а для игр плей-офф – 3 000. В «Атланте» имеется всего 600.… С другой стороны, в свое время «Индезит» принимал в суперлиге таких волейболисток, как Гамова и Година, в студенческом зале ЛГТУ. Как-то сумели договориться с федерацией…

- Думаю, и мы смогли бы добиться некоторых поблажек. Вместимость «Атланта» можно увеличить за счет сооружения временных трибун – примерно до одной тысячи зрителей. По другим параметрам наш спортивный комплекс соответствует требованиям суперлиги: по высоте потолков, освещенности и т.д. Надеюсь, что в Липецке скоро построят обещанный универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, а пока можно было бы уговорить федерацию немножко подождать и разрешить нам играть при нынешней вместимости.



