В Липецкой области потеплеет

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти — осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 7-9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью - от 2 до 4 градусов мороза, днем она составит около нуля градусов.

День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 30 градусов мороза.