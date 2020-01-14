27 минут назад
В Липецкой области потеплеет
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти — осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 7-9 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью - от 2 до 4 градусов мороза, днем она составит около нуля градусов.
День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 30 градусов мороза.
Ужас!
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Миротворец