Погода в Липецке

27 минут назад

В Липецкой области потеплеет

3 306
#оттепель
1
В Липецкой области потеплеет

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти — осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 7-9 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью - от 2 до 4 градусов мороза, днем она составит около нуля градусов.

День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 30 градусов мороза.

 

3 306
#оттепель
1

Комментарии (3)

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Ужас!

3 минуты назад
Ещё морозов-то не было, а уже потепление! Странная действительно какая-то зима!
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123

4 минуты назад
мягкий европейский характер погоды
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Миротворец

13 минут назад
Наконец то , а то эти морозы уже вот где!!!!!! Лютая зима в этом году ! Жуть!
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