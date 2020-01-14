Общество

сегодня, 15:05

Две улицы в Сселках окажутся без света до конца января из-за расчистки линии электропередачи

4 460
#энергоснабжение
1
Две улицы в Сселках окажутся без света до конца января из-за расчистки линии электропередачи

Электрики очистят от зарослей несколько сотен метров линии.

До конца января в Сселках с 9:00 до 17:00 будет отключатся свет на улицах Набережной и Ленина. 

Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», отключения связаны с расчисткой от зарослей линии электропередачи вдоль трассы Орел-Тамбов.

- Нависающие над линией ветви деревьев при сильном ветре или налипании мокрого снега обламываются и падают на провода, чем вызывают замыкания с отключением или обрывы линий, - объяснили необходимость опиловки энергетики.


4 460
#энергоснабжение
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

строитель

31 минуту назад
Вопрос, У каждого нормального и запасливого хозяина должен быть бытовой генератор электричества на такие вот случаи отключения или бесперебойники
ответить

сева

32 минуты назад
Вопрос, Люди будут греться вечером, ночью и утром. А днём всё равно все на работе, электричество не нужно.
ответить

Палата №13 Психбольницы Плеханова

36 минут назад
Вот так вот и воруют, под предлогом, как бы, расчистки линии электропередачь, вывезут, к чёрту матери, весь лес!
ответить

Вопрос

43 минуты назад
Как же люди в частном доме будут обогреваться, ведь современные газовые котлы напичканы электроникой и без электричества работать не будут?
ответить

Еще в рубрике

Малоимущие липчане смогут получить по 250 000 рублей
#поддержка #малоимущие
1
Малоимущие липчане смогут получить по 250 000 рублей

10 минут назад

Общество
Щи да каши - лекарства наши: медики предложили профилактировать диабет блюдами русской кухни
#диабет
5
Щи да каши - лекарства наши: медики предложили профилактировать диабет блюдами русской кухни

сегодня, 14:59

Общество
Липчане матерятся чаще всех в Центральном Черноземье
#лексика #мат
9
Липчане матерятся чаще всех в Центральном Черноземье

сегодня, 14:52

Общество
Липецкие дороги от снега помогает чистить чат
#снег #дорога
4
Липецкие дороги от снега помогает чистить чат

сегодня, 14:37

Общество
Грипп и ОРВИ в Липецкой области пошли в рост
#Грипп #ОРВИ #эпидемия
3
Грипп и ОРВИ в Липецкой области пошли в рост

сегодня, 14:16

Общество
В новом спорткомплексе просели полы и протекла крыша
#строительство #суд
17
В новом спорткомплексе просели полы и протекла крыша

сегодня, 13:00

Общество