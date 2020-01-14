Общество
сегодня, 15:05
Две улицы в Сселках окажутся без света до конца января из-за расчистки линии электропередачи
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Электрики очистят от зарослей несколько сотен метров линии.
До конца января в Сселках с 9:00 до 17:00 будет отключатся свет на улицах Набережной и Ленина.
Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», отключения связаны с расчисткой от зарослей линии электропередачи вдоль трассы Орел-Тамбов.
- Нависающие над линией ветви деревьев при сильном ветре или налипании мокрого снега обламываются и падают на провода, чем вызывают замыкания с отключением или обрывы линий, - объяснили необходимость опиловки энергетики.
Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», отключения связаны с расчисткой от зарослей линии электропередачи вдоль трассы Орел-Тамбов.
- Нависающие над линией ветви деревьев при сильном ветре или налипании мокрого снега обламываются и падают на провода, чем вызывают замыкания с отключением или обрывы линий, - объяснили необходимость опиловки энергетики.
4 460
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