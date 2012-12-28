Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
За удар женщине по голове пластиковым «Оскаром» липецкого общественника оштрафовали на 5 000 рублей
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
За удар женщине по голове пластиковым «Оскаром» липецкого общественника оштрафовали на 5 000 рублей
Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
Выходные в Липецке: День Сокола, День соседей, фестиваль памяти Максима Раилко, «Металлург» идёт на новый рекорд
15-летний подросток получил пять лет колонии по обвинению в участии в деятельности террористической организации
Происшествия
356
54 минуты назад
15-летний подросток получил пять лет колонии по обвинению в участии в деятельности террористической организации
По данным следствия, парень пропагандировал деятельность запрещенных в России организаций.
«Следствием и судом установлено, что осужденный для достижения целей террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, неоднократно вступал в переписку с пользователями мессенджера, в которой пропагандировал деятельность запрещенных организаций, высказывал намерения на совершение преступлений на территории Липецкой области, в том числе с использованием огнестрельного оружия, которое намеревался взять у родственника, приобретя к нему патроны», — говорится в сообщении областного управления Следственного комитета РФ.
Как добавили в СК, преступление выявлено во взаимодействие с УФСБ России по Липецкой области.
3
0
2
0
1
Комментарии