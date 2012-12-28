Все новости
Происшествия
356
54 минуты назад

15-летний подросток получил пять лет колонии по обвинению в участии в деятельности террористической организации

По данным следствия, парень пропагандировал деятельность запрещенных в России организаций. 

В Липецкой области вынесен приговор 15-летнему подростку по обвинению в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Юноше назначены пять лет заключения в воспитательной колонии.

«Следствием и судом установлено, что осужденный для достижения целей террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, неоднократно вступал в переписку с пользователями мессенджера, в которой пропагандировал деятельность запрещенных организаций, высказывал намерения на совершение преступлений на территории Липецкой области, в том числе с использованием огнестрельного оружия, которое намеревался взять у родственника, приобретя к нему патроны», — говорится в сообщении областного управления Следственного комитета РФ.

Как добавили в СК, преступление выявлено во взаимодействие с УФСБ России по Липецкой области.

суд
3
0
2
0
1

Комментарии

Написать комментарий
