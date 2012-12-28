Все новости
Подводные охотники нашли труп на дне реки
Происшествия
Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
Спорт
Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА упали на дома, избиение школьников и ОРВИ наступает
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Стрелок целился точно в сердце»
Происшествия
Тайны улицы Фрунзе: особняки с привидениями и усадьбы на ощупь
Общество
Прохладная погода простоит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
«Муж на час» обокрал нанимательницу
Происшествия
15-летний подросток получил пять лет колонии по обвинению в участии в деятельности террористической организации
Происшествия
Выходные в Липецке: День Сокола, День соседей, фестиваль памяти Максима Раилко, «Металлург» идёт на новый рекорд
Общество
Погода в Липецке
59
13 минут назад
1

В Липецкую область возвращается тепло

Дождя по-прежнему не ожидается. 

В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет расти. Существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +19 до +24. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.

День 7 сентября стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе был +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2021 году — 0 градусов. 

потепление
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Ну и хорошо
7 минут назад
Хорошо, что тепло. Последние дни уходящего лета. Бабьего лета. А впереди холода и морозы. Надеюсь, теплосети в этом году отключены не будут..
