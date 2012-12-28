Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
В Липецкую область возвращается тепло
Дождя по-прежнему не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +19 до +24.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.
День 7 сентября стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе был +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2021 году — 0 градусов.
