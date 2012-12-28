15-летний подросток получил пять лет колонии по обвинению в участии в деятельности террористической организации
Серийный вор не мог пройти мимо кофе, плиток шоколада и консервов
Теперь из вкусного он сможет побаловать себя разве что баландой.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, с января по апрель текущего года обвиняемый похищал из торговых залов липецких магазинов плитки шоколада, бытовую химию, шоколадную пасту, кофе и консервы. Товары он прятал, затем беспрепятственно выносил похищенное, минуя кассовые зоны.
Его добычей стали около 80 единиц товаров, ущерб составил 41 тысячу рублей
В ведомстве добавили, что уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» направлено в суд, любителю мелких радостей грозит до 2-х лет лишения свободы.
