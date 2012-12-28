Серийный вор не мог пройти мимо кофе, плиток шоколада и консервов

Теперь из вкусного он сможет побаловать себя разве что баландой.

В отделе полиции №4 УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, которого обвиняют в 9-ти эпизодах краж.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, с января по апрель текущего года обвиняемый похищал из торговых залов липецких магазинов плитки шоколада, бытовую химию, шоколадную пасту, кофе и консервы. Товары он прятал, затем беспрепятственно выносил похищенное, минуя кассовые зоны.Его добычей стали около 80 единиц товаров, ущерб составил 41 тысячу рублейВ ведомстве добавили, что уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» направлено в суд, любителю мелких радостей грозит до 2-х лет лишения свободы.