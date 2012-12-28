На улице в Липецке нашли труп

Тело мужчины обнаружено в Матырском.

4 сентября в 14:20 на улице Российской у дома №7 в Матырском было обнаружено тело мужчины. Его личность уже установлена — жителю Липецка был 61 год.На теле нет внешних признаков насильственной смерти. Обстоятельства, при которых умер мужчина, выясняют правоохранительные органы.