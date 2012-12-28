Все новости
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Полиция начала проверку по видео с нанесением побоев подросткам в Грязях
Происшествия
Котёнок застрял в вентиляционной шахте общежития
Общество
Статистика: в Липецкой области дорожали рыба и гречка, дешевели яйца и овощи
Экономика
53-летний ельчанин хотел получить подарок от банка и лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
«Вайлдберриз» отсудил у ельчанина больше полумиллиона рублей
Происшествия
На улице в Липецке нашли труп
Происшествия
Из дома пропали продукты и инструменты, а из сарая — два триммера
Происшествия
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Общество
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Происшествия
В областной инфекционке лечат 81 больного с пневмониями
Здоровье
918
53 минуты назад
2

На улице в Липецке нашли труп

Тело мужчины обнаружено в Матырском.

4 сентября в 14:20 на улице Российской у дома №7 в Матырском было обнаружено тело мужчины. Его личность уже установлена — жителю Липецка был 61 год.

На теле нет внешних признаков насильственной смерти. Обстоятельства, при которых умер мужчина, выясняют правоохранительные органы.
труп
Р
28 минут назад
Ещё один не дожил до пенсии. Зато сколько сказано сказок на форуме.
дед
29 минут назад
Еще 4 года до пенсии...
