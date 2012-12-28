В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Происшествия
918
53 минуты назад
2
На улице в Липецке нашли труп
Тело мужчины обнаружено в Матырском.
На теле нет внешних признаков насильственной смерти. Обстоятельства, при которых умер мужчина, выясняют правоохранительные органы.
0
7
1
0
1
Комментарии (2)