В Липецкой области до +25

Ближайшие дни останутся сухими.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на южной периферии антициклона. Существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +20 до +25.В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 8 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 0 градусов.