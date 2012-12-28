Все новости
Блошиный рынок зачистили
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На рынке резко подорожали помидоры
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
Детсадик, школа, вуз, работа, потом на пенсию — а жить?
Неделя 48
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Серийный вор не мог пройти мимо кофе, плиток шоколада и консервов
Происшествия
Объявлен жёлтый уровень
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Погода в Липецке
135
41 минуту назад

В Липецкой области до +25

Ближайшие дни останутся сухими.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на южной периферии антициклона. Существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +20 до +25.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.

День 8 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 0 градусов.
Погода
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
