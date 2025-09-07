Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками

Липчане ещё могут увидеть нечастое астрономическое явление – лунное затмение.

В Липецке, как и во многих других городах России, сегодня можно наблюдать полное лунное затмение.









Тень от Земли на Луну начала заходить около 19:30, спустя 40 минут после восхода спутника.















К сожалению, небо над Липецком вечером затянули облака, но мы успели сделать несколько кадров на площади Петра.















Пик второго и последнего в этом году полного лунного затмения придётся на 21:12. А выйти из тени Земли Луна должна к 23.00. Всего же затмение продлится почти полтора часа. Так что шанс увидеть его еще есть.









