Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Блошиный рынок зачистили
Общество
На рынке резко подорожали помидоры
Общество
Детсадик, школа, вуз, работа, потом на пенсию — а жить?
Неделя 48
Тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Серийный вор не мог пройти мимо кофе, плиток шоколада и консервов
Происшествия
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
Объявлен жёлтый уровень
Происшествия
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
Блошиный рынок зачистили
Общество
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Детсадик, школа, вуз, работа, потом на пенсию — а жить?
Неделя 48
Серийный вор не мог пройти мимо кофе, плиток шоколада и консервов
Происшествия
Тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Объявлен жёлтый уровень
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
Общество
645
сегодня, 21:02
3

Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками

Липчане ещё могут увидеть нечастое астрономическое явление – лунное затмение.

В Липецке, как и во многих других городах России, сегодня можно наблюдать полное лунное затмение.

й1.jpg+2025-09-07-21.01.04+niz.jpg

Тень от Земли на Луну начала заходить около 19:30, спустя 40 минут после восхода спутника. 

й5.jpg+2025-09-07-21.01.04+niz.jpg

К сожалению, небо над Липецком вечером затянули облака, но мы успели сделать несколько кадров на площади Петра. 

й3.jpg+2025-09-07-21.01.04+niz.jpg

Пик второго и последнего в этом году полного лунного затмения придётся на 21:12. А выйти из тени Земли Луна  должна к 23.00. Всего же затмение продлится почти полтора часа. Так что шанс увидеть его еще есть.

й4.jpg+2025-09-07-21.01.04+niz.jpg

Луна
кровавая луна
лунное затмение
1
0
0
4
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Марина
13 минут назад
Какая красивая луна!!!! Видно очень хорошо!!!
Ответить
Норма
28 минут назад
Смотреть на Луну во время затмения нежелательно.
Ответить
Лена
44 минуты назад
Зачем мне кровавая луна?У меня такого же цвета мой любимый напиток уже налит!!!
Ответить
