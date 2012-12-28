«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте

Банковские карты прочно вошли в нашу финансовую повседневность.





Для доступа к карте необходим пин-код. Эта комбинация позволяет оплатить крупные покупки с подтверждением на кассе магазина или в интернете, получить наличные в банкомате. Однако если не пользоваться картой долгое время, можно забыть любую, даже самую простую комбинацию. Что делать, если вы забыли пин-код или банк заблокировал карту после неверной комбинации? GOROD48 представляет, какие шаги потребуются для скорейшего доступа к пластику.





О пин-коде





Пин-код – это идентификационный номер-ключ, который дает доступ к пластиковой карте. Его должен знать только владелец карты. Он является аналогом цифровой подписи, подтверждающей операции с банковским счетом, если те проводятся через банкомат или POS-терминал. Раньше пластиковые карты выдавались в бумажных конвертах, пин-код печатался на внутренней стороне. Чтобы вспомнить забытую комбинацию, достаточно было открыть конверт. Сейчас карты выдаются в банках, где клиент сам устанавливает пин-код.





Для защиты денежных средств рекомендуется придумать пин-код, который сложно подобрать. При этом пароль должен хорошо запоминаться именно вам или восстанавливаться по какому-либо алгоритму. Например, это могут быть номер дома и квартиры родителей или близкого родственника, часть чьего-либо телефона, который записан в телефонной книге. Можно ввести цифры, которые соответствуют на клавиатуре буквам в кличке собаки или кошки. Не рекомендуются собственная дата рождения, четыре одинаковые цифры или два повторяющихся числа. Такой пин-код легко запоминается, но так же легко подбирается в специальных программах.





Когда пин-код оказался неверным





Ошибка при вводе пин-кода – распространённая причина блокировки. Пин-код – это простой и надёжный способ защиты банковской карты от несанкционированного доступа. Чтобы подобрать всего четыре цифры кода, нужно ввести около 10 000 комбинаций, с учётом того, что в нём не будет одинаковых цифр.









Обычно блокировка длится в течение 24 часов, реже она обнуляется в полночь, с началом новых суток. В это время любые операции с пластиком невозможны. К этому моменту вы должны вспомнить искомый пароль или найти запись с нужной комбинацией. Если блокировка связана только с неправильно введённым кодом, то через сутки функционал будет полностью восстановлен. Потому если вы ввели пин-код неправильно уже два раза лучше остановиться, подумать и попробовать восстановить его в памяти. Если не выходит – отложите операцию, чтобы поискать пароль.





Как правило, блокировка после первой серии неправильного ввода комбинации действует сутки. После этого можно снова использовать пластик. Однако если клиент забыл комбинацию и опять неверно ввел пин-код три раза, то банк заблокирует карту окончательно. В этом случае придется выпускать новую.





Как снять деньги, если карта заблокирована





При блокировке карты счёт, к которому она привязана, остаётся активным. Достаточно разблокировать или перевыпустить карту, чтобы снова пользоваться деньгами. Если к счёту привязано несколько карт, то они все, кроме заблокированной, продолжают работать.





Что делать, если карта заблокирована





При временной блокировке карты и если вы вспомнили пин-код, можно подождать 24 часа, пока не наступит новый период. Если времени на ожидание нет, можно позвонить на горячую линию или задать вопрос в чете мобильного приложения. Следует приготовить документы (паспорт) и вспомнить кодовое слово для общения с оператором.



Некоторые банки позволяют клиенту самостоятельно разблокировать карту раньше времени в мобильном приложении или интернет-банке. Для этого нужно выбрать карту, найти в меню детали по действиям с картой и разблокировать доступ. Также онлайн можно поменять пароль.



Де6ньги можно снять со счета в отделении банка при наличии паспорта. Также средства можно перевести самому себе на другую карту. Но если такая функция недоступна, придется все-таки ехать в отделение банка.

