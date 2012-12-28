Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
За удар женщине по голове пластиковым «Оскаром» липецкого общественника оштрафовали на 5 000 рублей
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
За удар женщине по голове пластиковым «Оскаром» липецкого общественника оштрафовали на 5 000 рублей
Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
Выходные в Липецке: День Сокола, День соседей, фестиваль памяти Максима Раилко, «Металлург» идёт на новый рекорд
15-летний подросток получил пять лет колонии по обвинению в участии в деятельности террористической организации
Происшествия
371
сегодня, 11:33
3
«Муж на час» обокрал нанимательницу
31-летний белгородец получил аванс в 15 тысяч рублей, и украл имущества на 200 тысяч.
Женщина искала мастера по ремонту и на ее объявление откликнулся белгородец. Он получил аванс в 15 тысяч рублей из оговоренных за работу 45 тысяч, а ночью вернулся в дом нанимательницы.
«При осмотре двора мужчина заметил хранившиеся в гараже и бане имущество. Ночью он украл электровелосипед, лодочный мотор, два шуруповерта и сварочный аппарат. Общий ущерб женщины составил 200 тысяч рублей», — рассказали в областном управлении МВД.
Украденное мастер продал, а с женщиной перестал выходить на связь.
В отношении белгородца возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
0
0
0
1
1
Комментарии (3)