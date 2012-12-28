«Муж на час» обокрал нанимательницу

31-летний белгородец получил аванс в 15 тысяч рублей, и украл имущества на 200 тысяч.



Сотрудники уголовного розыска установили причастность 31-летнего жителя Белгородской области к краже из гаража и бани 57-летней женщины из Грязинского района.Женщина искала мастера по ремонту и на ее объявление откликнулся белгородец. Он получил аванс в 15 тысяч рублей из оговоренных за работу 45 тысяч, а ночью вернулся в дом нанимательницы.«При осмотре двора мужчина заметил хранившиеся в гараже и бане имущество. Ночью он украл электровелосипед, лодочный мотор, два шуруповерта и сварочный аппарат. Общий ущерб женщины составил 200 тысяч рублей», — рассказали в областном управлении МВД.Украденное мастер продал, а с женщиной перестал выходить на связь.В отношении белгородца возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.