Происшествия
371
сегодня, 11:33
3

«Муж на час» обокрал нанимательницу

31-летний белгородец получил аванс в 15 тысяч рублей, и украл имущества на 200 тысяч.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность 31-летнего жителя Белгородской области к краже из гаража и бани 57-летней женщины из Грязинского района.

Женщина искала мастера по ремонту и на ее объявление откликнулся белгородец. Он получил аванс в 15 тысяч рублей из оговоренных за работу 45 тысяч, а ночью вернулся в дом нанимательницы.

«При осмотре двора мужчина заметил хранившиеся в гараже и бане имущество. Ночью он украл электровелосипед, лодочный мотор, два шуруповерта и сварочный аппарат. Общий ущерб женщины составил 200 тысяч рублей», — рассказали в областном управлении МВД.

Украденное мастер продал, а с женщиной перестал выходить на связь.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

кража
0
0
0
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка
36 минут назад
Вот это мастер- ломастер!
Ответить
кит
40 минут назад
глупый и простой как три копейки !
Ответить
Шерлок
43 минуты назад
Зачем пятидесяти семилетней женщине два шуруповёрта, сварочный аппарат и лодочный мотор? Запутанная история
Ответить
