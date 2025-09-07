Все новости
Общество
448
43 минуты назад
10

Блошиный рынок зачистили

В мэрии обещают продолжать рейды по некогда популярному месту торговли.

В мэрии Липецка отчитались об успешном рейде сотрудников городского управления потребительского рынка совместно с полицейскими по ликвидации торговли а районе дома на улице Космонавтов, 93 – липчане знают эту территорию, как Блошиный рынок. При этом в сообщении чиновников торговлю назвали «незаконной».

В мэрии заявили, что ранее проводили беседы с продавцами о недопустимости торговли с картонок.

В сообщении говорится, что торговцам предоставили оборудованные места на другом конце города – на рынке «Спутник» и там уже сложился определённый покупательский трафик. Но, видимо, не все по достоинству оценили новое расположение рынка, раз власть перешла к рейдам.

photo_2025-09-07_11-20-00.jpg

Пенсионеры по старой памяти ещё приходят сюда в надежде заработать несколько десятков или сотен тысяч рублей

В мэрии привели жалобы неназванных жителей соседних домов на (цитата) «антисанитарную и криминогенную обстановку», на что мэрия не обращала внимание годами.

Блошиный рынок пользовался популярностью у липчан именно в силу удобного расположения. По соседству с рынком 9-го микрорайона, куда горожане привыкли ходить за хозяйственными товарами, можно было отыскать на лотках необходимую мелочь. Пенсионеры продавали здесь ненужные вещи в попытках улучшить своё материальное положение.

«Рейды по пресечению работы «Блошиного рынка» продолжатся», - указано в конце сообщения мэрии.

photo_2025-09-07_11-20-00 (2).jpg

Фото Telegram-канал мэрии Липецка 
Торговля
«Блошиный рынок»
забота о людях
14
0
0
3
0

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
6 минут назад
А нет чтоб спросить с тех кто там собирался навести порядок и чистоту с прилавками и торговами точками. Почему они с этим не справились? А разогнать, запретить ума и делов много не надо.
Ответить
Мэрия
6 минут назад
Займитесь настоящим делом , штаны протираете за казённые деньги, а во дворах ямы по колено, квадра на вас просто наплевала, весь город раскопала и бросила, половино дорог прекрыто, а вы стариков кошмарите, стыдно вам должно быть, стыдно...
Ответить
ттт
8 минут назад
про "заработать несколько десятков или сотен тысяч рублей" сильно сказано
Ответить
ОЛЕГ
10 минут назад
заработать несколько десятков или сотен тысяч рублей? вы когда пишите ,думаете? во во,не там рейды проводят...
Ответить
омсквич
13 минут назад
Наша доблестная полимилиция всегда на страже правопорядка
Ответить
Липчанин
14 минут назад
Наконец то! Давно надо было это сделать
Ответить
Василий
18 минут назад
Бабки и деды чем им помешали)))
Ответить
Ромео
20 минут назад
Справились, думаете они от жирной жизни там стоят? Там в основном пенсионеры стоят, которые сводят концы с концами...
Ответить
Иваныч
22 минуты назад
Вы бы лучше рейды у пивнушек Бархат проводили по ночам. А то постоянно крики, драки, безобразие! А бабулек гонять - это у нас очень любят некоторые товарищи.
Ответить
Лиса
14 минут назад
Согласна полностью!
Ответить
