Блошиный рынок зачистили
В мэрии обещают продолжать рейды по некогда популярному месту торговли.
В мэрии заявили, что ранее проводили беседы с продавцами о недопустимости торговли с картонок.
В сообщении говорится, что торговцам предоставили оборудованные места на другом конце города – на рынке «Спутник» и там уже сложился определённый покупательский трафик. Но, видимо, не все по достоинству оценили новое расположение рынка, раз власть перешла к рейдам.
Пенсионеры по старой памяти ещё приходят сюда в надежде заработать несколько десятков или сотен тысяч рублей
Блошиный рынок пользовался популярностью у липчан именно в силу удобного расположения. По соседству с рынком 9-го микрорайона, куда горожане привыкли ходить за хозяйственными товарами, можно было отыскать на лотках необходимую мелочь. Пенсионеры продавали здесь ненужные вещи в попытках улучшить своё материальное положение.
«Рейды по пресечению работы «Блошиного рынка» продолжатся», - указано в конце сообщения мэрии.
