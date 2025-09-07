Блошиный рынок зачистили

В мэрии обещают продолжать рейды по некогда популярному месту торговли.

Фото Telegram-канал мэрии Липецка

В мэрии Липецка отчитались об успешном рейде сотрудников городского управления потребительского рынка совместно с полицейскими по ликвидации торговли а районе дома на улице Космонавтов, 93 – липчане знают эту территорию, как Блошиный рынок. При этом в сообщении чиновников торговлю назвали «незаконной».В мэрии заявили, что ранее проводили беседы с продавцами о недопустимости торговли с картонок.В мэрии привели жалобы неназванных жителей соседних домов на«антисанитарную и криминогенную обстановку», на что мэрия не обращала внимание годами.Блошиный рынок пользовался популярностью у липчан именно в силу удобного расположения. По соседству с рынком 9-го микрорайона, куда горожане привыкли ходить за хозяйственными товарами, можно было отыскать на лотках необходимую мелочь. Пенсионеры продавали здесь ненужные вещи в попытках улучшить своё материальное положение.