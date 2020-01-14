Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года

В НБКИ считают, что такая ситуация связана с осторожностью банков из-за действий ЦБ, а также из-за динамики доходов населения. Центробанк неоднократно указывал на рост рисков в сфере розничного кредитования, а также усиление закредитованности граждан.



Ранее в НБКИ заявили, что самый высокий уровень закредитованности в России имеют охранники, а также социальные и медицинские работники.