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сегодня, 13:03

Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

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Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, передает РБК.

В 2019 г банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты. Заметное снижение, как отмечается, произошло перед Новым годом: в декабре доля одобренных заявок сократилась до 32,2 процента. При этом в 2018 г средний уровень составлял порядка 41 процента.

В НБКИ считают, что такая ситуация связана с осторожностью банков из-за действий ЦБ, а также из-за динамики доходов населения. Центробанк неоднократно указывал на рост рисков в сфере розничного кредитования, а также усиление закредитованности граждан.

Ранее в НБКИ заявили, что самый высокий уровень закредитованности в России имеют охранники, а также социальные и медицинские работники.
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