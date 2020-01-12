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Шендерович и Роговцева плачут под крики «Слава Украине»

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Как пишет novorosinform.org российский писатель Виктор Шендерович, участвующий вместе с группой оппозиционеров в театральных гастролях вместе с украинской актрисой Адой Роговцевой, каждый раз плачет от радости, когда она в конце представления кричит «Слава Украине». Об этом рассказала сама Роговцева.

Актриса отметила, что сама она в России уже не выступает в связи с тем, что та «напала на ее страну».

«У меня с Россией было связано 60 лет, меня все время приглашали, я там работала. Они напали на мою страну, они перешли границу, которую переходить нельзя. Как я могу ехать к людям, которые не уважают мою землю, мой народ, которые считают, что это -придуманная нация, придуманный язык?», — сказала Роговцева в интервью.

«Позавчера я играла спектакль с Шендеровичем. У нас там такая лондонская группа, там все оппозиционеры. И когда я после представления (оно идет на русском) провозглашаю «Слава Украине!» и зал взрывается таким гулом, то они плачут, мои коллеги, от радости», — рассказала она.
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