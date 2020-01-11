В Китае скончался первый заразившийся новым типом вируса

В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался. Ещё около 40 человек больны

Об этом сообщает russian.rt.com со ссылкой на РИА Новости Отмечается, что всего был выявлен 41 случай заболевания новым типом вируса. Уточняется, что два человека выписаны из больницы, состояние семи пациентов оценивается как тяжёлое. Ранее стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань стал новый вид коронавируса.