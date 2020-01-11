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26 минут назад

В Китае скончался первый заразившийся новым типом вируса

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#эпидемия #Китай #вирус #короновирус
В Китае скончался первый заразившийся новым типом вируса

В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался. Ещё около 40 человек больны

Об этом сообщает russian.rt.com со ссылкой на РИА Новости 

Отмечается, что всего был выявлен 41 случай заболевания новым типом вируса.

Уточняется, что два человека выписаны из больницы, состояние семи пациентов оценивается как тяжёлое.

Ранее стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань стал новый вид коронавируса.

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#эпидемия #Китай #вирус #короновирус

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