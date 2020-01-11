сегодня, 07:30
В ЛГПУ создана лаборатория по изучению влияние гаджетов на усвоение знаний
Влияние цифровых гаджетов на процесс обучения и усвоение знаний начали исследовать ученые из Липецкого педагогического государственного университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. Для этого в вузе создали лабораторию нейрокогнитивных процессов.
Проект находится на начальном этапе. По словам Елисеева созданию лаборатории предшествовало анкетирование студентов, которое показало, что 88% опрошенных предпочитают получать визуальную информацию из телефонов, планшетов, компьютеров и ноутбуков, и только 12% - от преподавателя.
- Необходимо понять, эта картинка, данные, полученные из электронных устройств, способствуют развитию когнитивных интеллектуальных процессов или затормаживает их, - отметил Елисеев.
Он уточнил, что сначала ученые должны узнать, с помощью каких процессов происходит усвоение знаний, какие разделы человеческого мозга задействованы. Результаты исследований позволят выстроить "стратегию повышения эффективности усвоения знаний".
- До практики пройдет немного времени, можно уже выводы делать. Рекомендации по выстраиванию учебно-воспитательного процесса можно делать. Например, аудиовизуальные средства давно внедряются в процесс, но в каком процентном соотношении, насколько это дозировано должно быть, многие не могут сказать, - сказал Елисеев, не уточнив сроки окончания научной работы.
Фото thinkstockphotos.com
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