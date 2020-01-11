В ЛГПУ создана лаборатория по изучению влияние гаджетов на усвоение знаний

Влияние цифровых гаджетов на процесс обучения и усвоение знаний начали исследовать ученые из Липецкого педагогического государственного университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. Для этого в вузе создали лабораторию нейрокогнитивных процессов.

- Мы называем проект лабораторией нейрокогнитивных процессов в образовании, она создана на базе нескольких кафедр университета. Одна из проблем - влияния цифровизации на процесс обучения, как влияют употребляемые студентами гаджеты на усвоение знаний, мешают ли они усвоению знаний, формированию интеллектуальных процессов, - сообщил ТАСС заведующий кафедрой психологии ЛГПУ Владимир Елисеев.Проект находится на начальном этапе. По словам Елисеева созданию лаборатории предшествовало анкетирование студентов, которое показало, что 88% опрошенных предпочитают получать визуальную информацию из телефонов, планшетов, компьютеров и ноутбуков, и только 12% - от преподавателя.- Необходимо понять, эта картинка, данные, полученные из электронных устройств, способствуют развитию когнитивных интеллектуальных процессов или затормаживает их, - отметил Елисеев.

Он уточнил, что сначала ученые должны узнать, с помощью каких процессов происходит усвоение знаний, какие разделы человеческого мозга задействованы. Результаты исследований позволят выстроить "стратегию повышения эффективности усвоения знаний".

- До практики пройдет немного времени, можно уже выводы делать. Рекомендации по выстраиванию учебно-воспитательного процесса можно делать. Например, аудиовизуальные средства давно внедряются в процесс, но в каком процентном соотношении, насколько это дозировано должно быть, многие не могут сказать, - сказал Елисеев, не уточнив сроки окончания научной работы.





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