В мире
сегодня, 17:55
Самая богатая женщина Африки оказалась россиянкой «по рождению»
Дочь бывшего президента Анголы имеет российское гражданство по рождению
Дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, признанная самой богатой женщиной Африки, признала наличие у нее российского гражданства, полученного по рождению. "Я не восстанавливала гражданство, оно сохранялось у меня всегда", - рассказала она ТАСС.
Она входит в десятку самых богатых людей Африки и является самой обеспеченной женщиной континента — Forbes оценивает состояние Сантуш в 2,2 миллиарда долларов.
31 декабря 2019 года по запросу ангольской Национальной службы по возвращению активо был произведен арест счетов Изабель душ Сантуш и ее супруга - конголезского бизнесмена Синдика Доколо. В свою очередь Генеральная прокуратура Анголы считает, что в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло $1,36 млрд.
Начатое разбирательство "представляет собой попытку замаскировать и отвлечь людей от реальных экономических проблем", заявила душ Сантуш. Она также утверждает, что процесс призван ослабить влияние в стране ее отца Жозе Эдуарду душ Сантуша, который находился на посту президента Анголы с 1979 по 2017 год.
Она входит в десятку самых богатых людей Африки и является самой обеспеченной женщиной континента — Forbes оценивает состояние Сантуш в 2,2 миллиарда долларов.
31 декабря 2019 года по запросу ангольской Национальной службы по возвращению активо был произведен арест счетов Изабель душ Сантуш и ее супруга - конголезского бизнесмена Синдика Доколо. В свою очередь Генеральная прокуратура Анголы считает, что в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло $1,36 млрд.
Начатое разбирательство "представляет собой попытку замаскировать и отвлечь людей от реальных экономических проблем", заявила душ Сантуш. Она также утверждает, что процесс призван ослабить влияние в стране ее отца Жозе Эдуарду душ Сантуша, который находился на посту президента Анголы с 1979 по 2017 год.