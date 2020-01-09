Происшествия
сегодня, 15:51
В лесах области со срубленными новогодними деревьями задержали всего двух человек
В управлении лесного хозяйства Липецкой области рассказали об итогах патрулирования хвойных насаждений перед Новым годом.
- В ходе 1120 рейдов выявлены всего два случая вырубки хвойных деревьев. По всем случаям возбуждены административные производства, наложены штрафы на общую сумму 6 тысяч рублей.
В прошлом году за незаконную рубку деревьев были привлечены к ответственности 13 человек.
- В ходе 1120 рейдов выявлены всего два случая вырубки хвойных деревьев. По всем случаям возбуждены административные производства, наложены штрафы на общую сумму 6 тысяч рублей.
В прошлом году за незаконную рубку деревьев были привлечены к ответственности 13 человек.
эш эш
Фокс
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