В лесах области со срубленными новогодними деревьями задержали всего двух человек

В управлении лесного хозяйства Липецкой области рассказали об итогах патрулирования хвойных насаждений перед Новым годом.



- В ходе 1120 рейдов выявлены всего два случая вырубки хвойных деревьев. По всем случаям возбуждены административные производства, наложены штрафы на общую сумму 6 тысяч рублей.



В прошлом году за незаконную рубку деревьев были привлечены к ответственности 13 человек.

