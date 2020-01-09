Происшествия

сегодня, 15:51

В лесах области со срубленными новогодними деревьями задержали всего двух человек

5 671
#деревья
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В лесах области со срубленными новогодними деревьями задержали всего двух человек
В управлении лесного хозяйства Липецкой области рассказали об итогах патрулирования хвойных насаждений перед Новым годом.  

- В ходе 1120 рейдов выявлены всего два случая вырубки хвойных деревьев. По всем случаям возбуждены административные производства, наложены штрафы на общую сумму 6 тысяч рублей.   

В прошлом году за незаконную рубку деревьев были привлечены к ответственности 13 человек. 
5 671
#деревья
3

Комментарии (5)

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эш эш

2 минуты назад
Зачем вообще ставить ёлки дебелизм какой то надо аыехай влес и там на природе встречай новый год лучше тополя в городе рубили все людям полегче летом будет
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Фокс

8 минут назад
Новый год замечательный праздник! Сколько сотрудниками охренительной лесной системы за 1120 рейдов выпито водки, сожжено казенного бензина и выплачено премий и сверхурочных! 6000 рублей штрафов полностью всё с лихвой окупили все расходы за 2 жалких сосновых кочерыжки
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Что у тебя болит? Совесть!

52 минуты назад
Да, это не деньги тырить из бюджета, здесь хитрость нужна, чтобы выйти из леса не пойманым!
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Виктория "vrednayavika" Муданцева

55 минут назад
нахрена они сейчас то им нужны? во черти неугомонные
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жук

сегодня, 16:12
всего двое из леса с елками сумели выйти, остальных жуки сожрали ....
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