Общество

сегодня, 14:30

Гололед с улиц города убирают с помощью 30 единиц техники

7 416
#снегопад
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Гололед с улиц города убирают с помощью 30 единиц техники
С 12.30 на дорогах Липецка работают 25 пескоразбрасывателей. Ещё семь единиц малогабаритной техники задействованы на посыпке тротуаров. Там образом городские службы пытаются предотвратить гололед на улицах после начавшегося сегодня снегопада.

- Сейчас главное – предотвратить гололедицу. Пока слой снега не составит несколько сантиметров, а дороги и тротуары не будут посыпаны, уборку проводить нельзя, - сообщили в муниципальном управлении благоустройства.

Планируется, что уже после вечернего часа пик, чтобы не перегружать дороги, на механизированную очистку проезжих частей дополнительно выйдут 30 единиц техники, ещё 13 тракторов направят на уборку снега в частном секторе.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Липецке продолжится. В связи с чем возможно осложнение ситуации на дорогах. Горожан призывают быть максимально внимательными и осторожными.  Пешеходам рекомендуют позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Автомобилистам - выезжать только на "зимних шинах" и соблюдать скоростной режим.
7 416
#снегопад
1

Комментарии (7)

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Гостья

3 минуты назад
Самим не стыдно? 30 единиц техники на город
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Кухаркина

28 минут назад
Там, где не уберут... Ничего страшного! Ногами затопчите, граждане!
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Мнение

31 минуту назад
центровой, Да вот же. Самое главное, что городок то небольшой, а навести порядок не могут. Зимой песком засыпят, потом он у липчан все лето во рту * с дуновением ветра. Зато по новостям - работа кипит...
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центровой

37 минут назад
Мнение, Главное чтобы снег в центре города убрали. Тут уж не до окраин, окраины подождут.
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Читатель

45 минут назад
Товарищ Поддорожный, новость заранее написали )))
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Мнение

52 минуты назад
Опять убирают "пятачок" вокруг администрации (подхалимы). Лучше не пишите такие новости, не позорьтесь. Ведь город повяз в г**не и от этой новости чище он не станет...
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Товарищ Поддорожный

58 минут назад
Какой снег?! Его нет вообще!
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