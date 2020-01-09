Гололед с улиц города убирают с помощью 30 единиц техники

С 12.30 на дорогах Липецка работают 25 пескоразбрасывателей. Ещё семь единиц малогабаритной техники задействованы на посыпке тротуаров. Там образом городские службы пытаются предотвратить гололед на улицах после начавшегося сегодня снегопада.



- Сейчас главное – предотвратить гололедицу. Пока слой снега не составит несколько сантиметров, а дороги и тротуары не будут посыпаны, уборку проводить нельзя, - сообщили в муниципальном управлении благоустройства.



Планируется, что уже после вечернего часа пик, чтобы не перегружать дороги, на механизированную очистку проезжих частей дополнительно выйдут 30 единиц техники, ещё 13 тракторов направят на уборку снега в частном секторе.



По прогнозам синоптиков, снегопад в Липецке продолжится. В связи с чем возможно осложнение ситуации на дорогах. Горожан призывают быть максимально внимательными и осторожными. Пешеходам рекомендуют позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Автомобилистам - выезжать только на "зимних шинах" и соблюдать скоростной режим.

