Спорт

40 минут назад

Липчанка, которую не пускают на Олимпиаду, показала лучший результат сезона в мире

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#Легкая атлетика #Елена Коробкина
Липчанка, которую не пускают на Олимпиаду, показала лучший результат сезона в мире

На международные соревнования Елену Коробкину не берут, а на внутренних она - королева.

Представители российской «королевы спорта» по традиции провели первые соревнования года в Екатеринбурге, где уже в 29-й раз подряд прошел турнир «Рождественские старты», с некоторых пор вявляющийся и Мемориалом Э. С. Яламова – бывшего многолетнего директора Уральского оптико-механического завода, который слыл большим меценатом спорта, в частности хоккея и легкой атлетики.

На старт забега на 2 км вышла и липчанка Елена Коробкина. И не просто вышла, а одержала уверенную победу, опередив ближайшую преследовательницу почли на 6 секунд. Результат Коробкиной – 5 минут 44,43 секунды.

Поскольку год только начался, то этот результат был отмечен, как лучший в сезоне-2020 на данный момент. Так он оказан, например, на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Второй прибежала Светлана Аплачкина из Воронежа – 5:50,11, третьей финишировала Екатерина Ишова из Чувашии – 5:51,67.

29-летняя Елена Коробкина не впервые раз показывает лучшие результаты сезона в Европе и мире на стайерских дистанциях. Но бороться с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) у нее выходит гораздо хуже. Не первый год он пишет в адрес этой организации письма с просьбой допустить ее до международных стартов в нейтральном статусе, но обращения остаются без ответа. Елена рискует пропустить и Олимпиаду-2020 в Токио.

Добавим, что в «Рождественских стартах» принимали участие легкоатлеты из 15 регионов России.

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#Легкая атлетика #Елена Коробкина

Комментарии (2)

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Миротворец

6 минут назад
Побеждать у нее в крови ! Лена не останавливайся ! Беги........
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Физкультурник

17 минут назад
Вот деваха даёт! Даже недельный запой и десятки килограммов Оливье ее не в состоянии остановить
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