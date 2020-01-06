42-летнему жителю Липецка грозит два года за пьяное вождение

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело 42-летнего жителя Липецка, которого обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (статья 264.1 УК РФ).

- В декабре 2019 года обвиняемого остановили ночью на улице Космонавтов сотрудники ДПС. Водитель явно находился в состоянии опьянения, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - Затем полицейские выяснили, что водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В декабре водитель, как и в предыдущем случае, отказался проходить медицинское освидетельствование. Тем самым его признали признан лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения.

Согласно действующему законодательству максимальная санкция 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.