сегодня, 11:58
42-летнему жителю Липецка грозит два года за пьяное вождение
Сотрудники полиции расследуют уголовное дело 42-летнего жителя Липецка, которого обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (статья 264.1 УК РФ).
- В декабре 2019 года обвиняемого остановили ночью на улице Космонавтов сотрудники ДПС. Водитель явно находился в состоянии опьянения, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - Затем полицейские выяснили, что водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В декабре водитель, как и в предыдущем случае, отказался проходить медицинское освидетельствование. Тем самым его признали признан лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения.
Согласно действующему законодательству максимальная санкция 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Валетов
Можно стирать
панас
Пешеход
нарушение
этот