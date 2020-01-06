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42-летнему жителю Липецка грозит два года за пьяное вождение

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#правила дорожного движения
42-летнему жителю Липецка грозит два года за пьяное вождение

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело 42-летнего жителя Липецка, которого обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (статья 264.1 УК РФ).

- В декабре 2019 года обвиняемого остановили ночью на улице Космонавтов сотрудники ДПС. Водитель явно находился в состоянии опьянения, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - Затем полицейские выяснили, что водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В декабре водитель, как и в предыдущем случае, отказался проходить медицинское освидетельствование. Тем самым его признали признан лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения.

Согласно действующему законодательству максимальная санкция 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.


6 927
#правила дорожного движения

Комментарии (6)

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Валетов

3 минуты назад
Сажать!
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Можно стирать

31 минуту назад
Комментарии бесконечно. Но от этого гибдд брать взятки не перестанет. И гаишник на дороге-это прошлый век. Нужен умный город. С камерами везде. А кормить коррупционеров можно бесконечно. Все съедят и не подавятся.
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панас

47 минут назад
Откупится
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Пешеход

49 минут назад
Маловато как-то будет! Лучше на пожизненно!
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нарушение

52 минуты назад
Машина ДПС стоит на тротуаре без проблесковых маячков
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этот

55 минут назад
на картинке. Откуда он взялся?
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